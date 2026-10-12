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Футбол БГ

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Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026 Обновена

ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
11 Окт. 2026 Обновена

"Ботев" (Пд) победи в памет на убития си собственик
10 Окт. 2026

Футбол свят

Всичко от рубриката

Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия
11 Окт. 2026 Обновена

БФС подкрепи УЕФА срещу Джани Инфантино
09 Окт. 2026

Появи се първи конкурент за поста на Инфантино във ФИФА
08 Окт. 2026

Тенис

Всичко от рубриката

Джокович е недосегаем в Пекин: титла №102 дойде с прецедент
06 Окт. 2026

Тенисист №1 в света обяви край на сезон 2026
06 Окт. 2026

Джокович изравни рекорд на Селеш
05 Окт. 2026

Моторни спортове

Всичко от рубриката

Победа №73 на Верстапен създаде интрига в F1 - за второто място
11 Окт. 2026

Верстапен спечели първия си спринт за 2026 г.
10 Окт. 2026

Формула 1 отива в Африка за първи път от 1993 г.
09 Окт. 2026

Бойни спортове

Всичко от рубриката

Опозицията в борбата се обедини срещу Станка Златева
08 Окт. 2026 Обновена

Фюри покани Джошуа на "Гинес" след мача
01 Окт. 2026

Тервел Замфиров стана държавен вицешампион по бразилско жиу-жицу
28 Септ. 2026

Други спортове

Всичко от рубриката

Японски плувец подобри световния рекорд на 400 м съчетано
Днес, 10:55

"Балкански котки" спечели първата си Купа на България след голяма драма
11 Окт. 2026

За шести път поред кенийци спечелиха Софийския маратон
11 Окт. 2026

ТВ Спорт

Всичко от рубриката

Спортът по телевизията - 12 октомври
Днес, 06:06

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
11 Окт. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 октомври)
05 Окт. 2026

МОНДИАЛ 2026

Всичко от рубриката

ФИФА наказа тежко побойниците от финала Испания - Аржентина
21 Авг. 2026

Шефът на ФИФА отговори арогантно на критиките
28 Юли 2026

МОК няма да накаже Инфантино за подкрепа към Тръмп
25 Юли 2026

Милано Кортина 2026

Всичко от рубриката

В Милано Кортина 2026 не е имало допинг
02 Апр. 2026

Китай се утвърди като №1 и на зимната параолимпиада
16 Март 2026

Българската параолимпийка се класира 16-а в слалома
14 Март 2026

ТВ Спорт Разгледай всички

Спортът по телевизията - 12 октомври
Спортът по телевизията - 12 октомври
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
11 Окт. 2026

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Хороскоп за сряда
Хороскоп за сряда
Днес, 09:00