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Цолов завърши последен, но остава пръв във Формула 2

С изкривено окачване на болида, българският пилот едва стигна до финала в Мадрид

Днес, 14:08
Никола Цолов (вляво) дълго време се движеше плътно зад основния си конкурент за титлата във Формула 2 Рафаел Камара (на преден план), но в крайна сметка потъна в дъното на колоната.
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Никола Цолов (вляво) дълго време се движеше плътно зад основния си конкурент за титлата във Формула 2 Рафаел Камара (на преден план), но в крайна сметка потъна в дъното на колоната.

Никола Цолов завърши на последното 18-о място в основното състезание за "Гран при" на Испания във Формула 2 и зае най-ниската си позиция от началото на сезона във второто ниво на най-комерсиалния автомобилен спорт. Въпреки това българският пилот на "Кампос Рейсинг" остава начело в генералното класиране три уикенда преди края на шампионата през 2026 г.

В днешната надпревара по уличното трасе в Мадрид представянето на 19-годишния тийнейджър от София беше повлияно от редица злощастни събития. Цолов стартира 5-и на решетката и запази позицията в първата третина от планираната дистанция от 32 обиколки. В 14-ия тур Никола предприе дръзка атака, изпреварвайки едновременно Мари Боя и Оливер Гьоте, но влезе твърде дълбоко в завоя, загуби инерция и отново пропусна двамата си съперници пред себе си, а на всичко отгоре се стигна до съприкосновение с болида на основния си конкурент в първенството Рафаел Камара.

Бразилският ас на "Инвикта Рейсинг" впоследствие атакува безкомпромисно Гьоте и прати германеца в стената, за което по-късно получи наказание от 10 секунди. Контактът на Цолов с Камара обаче вече беше нанесъл поражения по колата на Българския лъв. Той постепенно започна да губи темпо - както заради изкривено окачване, блокиращо нормалния ход на предното ляво колело, така и заради свръхизносени меки гуми в края, и се смъкна в дъното на колоната, едва стигайки до финала.

Самото състезание беше скъсено заради забавяне с жълти флагове и кола за сигурност. Победител стана Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл"), за когото това беше първи успех в кариерата в F2. Призовата тройка допълниха Алекс Дън ("Родин Моторспорт") и Ритомо Мията ("Хайтек TGR").

Камара пък успя да изгради достатъчна преднина, за да остане в Топ 10 въпреки наложената му 10-секундна санкция, взимайки една точка. Така бразилецът събра актив от 170 т. и се приближи само на 7 точки от Цолов, който продължава да води със 177 т. Трети е Габриеле Мини ("МП Моторспорт") със 153 т.

До края на сезона има планирани три уикенда с по едно спринтово и едно основно състезание - в Азербайджан (25-26 септември), Катар (28-29 ноември) и ОАЕ (5-6 декември). Заради политическата обстановка в Близкия изток обаче е възможно последните две дестинации да отпаднат от календара, което значи, че титлата във Формула 2 може да бъде решена още след две седмици в Баку.

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Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

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