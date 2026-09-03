Състезанието на Никола Цолов в Италия бе обявено за опасно заради жегите

Състезателният уикенд за Гран при на Италия във Формула 1 и съпътствъщите F2 и F3 на пистата "Монца" бе обявен за рисков заради екстремни жеги, на фона на продължаващата гореща вълна в страната.

„Опасност от екстремни горещини“ (Heat Hazard) е официално обозначение за събитие, при което прогнозата е за температури над 31°C. Очаква около Монца, североизточно от Милано, тя да е в порядъка на 35°C през целия уикенд. В сряда следобед, например, пикът беше от 36°C в района на миланското летище „Линате“.

Решението означава, че пилотите от F1 имат право да използват система, която циркулира охладена течност (като гликол) през мрежа от тръбички в негорима блуза, носена под състезателния гащеризон. Охлаждащият комплект не е задължителен, но всеки пилот, който реши да не го използва заради чувство на дискомфорт, трябва да носи 5 кг баласт в болида си, за да се гарантира, че няма да получи състезателно предимство.

Италия е второто състезание този сезон, обявено за риково от екстремни жеги. Първото бе в Австрия на 28 юни, в началото на лятната гореща вълна.

В предстоящия уикенд на "Монца" се подновява и шампионатът във Формула 2, в който Никола Цолов е лидер в генералното класиране. Пилотът на "Кампос Рейсинг" е лидер с актив от 167 т. след първите 9 кръга, следван на 20 от италианеца Габриеле Мини (MP Motorsport).

В F2 няма вградена система за активно охлаждане на пилота. Затова издаденото предупреждение за жега задължава отборите да предприемат повишени мерки за безопасност и хидратация, но пилотите трябва да разчитат на по-традиционни методи: вентилатори в бокса - за охлаждане между излизанията; студени жилетки преди/след сесиите; и специфични хранителни и хидратиращи режими.

Накратко - жегата ще е много по-тежко изпитание за Никола Цолов и останалите от Формула 2 (а и в F3), тъй като болидите нямат и сервоуправление на волана, а това прави карането при високи температури физически изключително тежко.