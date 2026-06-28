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Никола Цолов триумфира за четвърти път във Формула 2

Българския лъв вече е само на 2 точки от лидера в генералното класиране след успеха в Австрия

28 Юни 2026Обновена
Никола Цолов записа днес трети успех в основно състезание от началото на сезона във Формула 2 и общо четвърти, заедно със спринта в Маями.
Формула 2
Никола Цолов записа днес трети успех в основно състезание от началото на сезона във Формула 2 и общо четвърти, заедно със спринта в Маями.

Никола Цолов продължава забележителното си представяне в дебютния си сезон във Формула 2, след като днес спечели четвърта победа от началото на кампанията и трета в основно състезание. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" триумфира на пистата "Ред Бул Ринг" в старта за "Гран при" на Австрия, който бе шести кръг за сезона.

Цолов потегли от трета позиция, но само след няколко завоя пое водачеството. В седмата обиколка обаче забавяне на неговите механици при влизане в бокса му коства изоставане и той се върна на 14-а позиция на пистата. От това се възползва лидерът в генералното класиране Габриеле Мини (МП "Моторспорт"). При започналото надлъгване на пистата между Алекс Дън и Цолов обаче пострада предното крило на българина. Той загуби част от него в 13-ата обиколка, когато Дън мина със задна лява гума през крилото. Въпреки това Българския лъв продължи участието си.

В 26-ата обиколка болидът на Мари Боя се запали в движение и това доведе до виртуална кола за сигурност и влизане в бокса на пилотите в челото на колоната. В резултат на това в 31-ата обиколка Никола Цолов се придвижи до първата позиция, като имаше аванс от около 2 секунди пред Мини.

След това българинът успя да запази лидерството си до края. Втори, на почти 4 секунди завърши Габриеле Мини, а трети остана германецът Оливер Гьоте (МП "Моторспорт").

След награждаването Българския лъв заяви развълнуван: "Това беше невероятно състезание. Много трудно беше да задържим добро сцепление в гумите, температурите бяха много високи. Много подобрихме колата от вчера. Това е голяма крачка напред за отбора. Темпото бе мега. Опитвахме се да се движим една стъпка под лимита, за да не претоварваме предните гуми. Беше трудно с тези температури, особено вътре в колата. Много съм доволен, че успях да стигна успешно до финала. Вниманието ми е насочено състезание за състезание. Целта ми беше отново да съм постоянен в моето представяне. Намалихме разликата в шампионата. Това е много добър прогрес за нас. Стремим се да продължим по този план."

Преди днешния успех Цолов бе спечелил победи в основните състезания в Австралия и в Монако, както и в спринтовия старт в Маями.

С успеха си българският пилот събра 106 точки и вече е само на 2 точки след лидера в класирането Мини. Точките, спечелени от Никола Цолов, помогнаха и на "Кампос Рейсинг", който оглавява класирането при отборите със 166 точки. Втори е МП "Моторспорт" със 136.

Следващият старт е на 5 юли на пистата "Силвърстоун" за "Гран при" на Великобритания.

 

ДЖОРДЖ РЪСЕЛ СПЕЧЕЛИ ВТОРИ СТАРТ ЗА СЕЗОНА ВЪВ ФОРМУЛА 1

В гвоздея на програмата за деня на "Ред Бул Ринг" пилотът на "Мерцедес" Джордж Ръсел спечели надпреварата за "Гран при" на Австрия във Формула 1. Британецът стартира от полпозишън и удържа лидерството в колоната до самия финал. Все пак в последните обиколки Ръсел бе поставен под напрежение от Макс Верстапен ("Ред Бул"), който успя да съкрати изоставането на 2.2 секунди. Самият Верстапен бе атакуван от другия пилот на "Мерцедес" и лидер в генералното класиране Кими Антонели в заключителните две обиколки, но не позволи да бъде задминат от 19-годишния италианец.

Антонели продължава да води в общото подреждане и вече е със 171 точки, на 40 точки пред Ръсел, за когото това бе втори успех през сезона след "Гран при" на Австралия. Трети в генералното класиране е Люис Хамилтън ("Ферари") със 125 точки, след като днес завърши пети.

След двойния подиум в днешния старт пък "Мерцедес" вече води в отборната надпревара с 302 точки. Следват "Ферари" (204), "Макларън" (159) и др.

Джордж Ръсел се е качил върху болида си, за да отпразнува победата си за "Гран при" на Австрия.
ЕПА/БГНЕС Джордж Ръсел се е качил върху болида си, за да отпразнува победата си за "Гран при" на Австрия.
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Никола Цолов, Формула 2

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