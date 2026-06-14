Никола Цолов оглави Формула 2, но за кратко

x.com Моментът, в който Никола Цолов завърши смайващата си атака срещу Алекс Дън, за да излезе на втората позиция две обиколки преди края.

Никола Цолов излезе начело в генералното класиране на Формула 2, но само за няколко часа. С изумително каране 19-годишният пилот на "Кампос Рейсинг" се качи за втори пореден ден на почетната стълбичка в Барселона, като този път се придвижи една позиция напред спрямо вчерашния спринт и завърши втори в основното състезание за "Гран при" на Каталуния.

По-малко от три часа по-късно обаче беше съобщено, че българинът е получил наказание от 5 сек. заради неправомерно изпреварване и отива на 4-то място в официалното подреждане.

В самото състезание тийнейджърът от София стартира пети на решетката и заложи на алтернативна стратегия с по-дълга първа сесия обиколки с твърди гуми. Това му коства много загубено време и позиции в началото, но след задължителния питстоп Българския лъв премина в режим на атака и по смайващ начин си проправи път през колоната.

Само за последните 14 от 37 обиколки Никола изпревари осем пилоти пред себе си, след като излезе на 9-а позиция от бокса. Особено зрелищна беше битката с Алекс Дън ("Родин Моторспорт") за второто място, спечелена от нашия състезател със серия от смели маневри в 35-ия тур.

LAP 35 / 37



WHAT A MOVE! 🤯



Sweeping around the outside of turns 3 and 4, Nikola Tsolov is up to P2 👏#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/WOi2jsmVNU — Formula 2 (@Formula2) 14 юни 2026 г.

Безапелационен победител стана Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг"), който финишира с аванс от 9,7 сек. пред Цолов. Трети на подиума се качи Дън, а по-назад в Топ 10 за точки се пребориха водачът в шампионата Габриеле Мини ("МП Моторспорт"), Лауренс ван Хупен ("Трайдент"), Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл"), Джон Бенет ("Трайдент"), Ноел Леон ("Кампос Рейсинг"), вчерашният спринтов победител Куш Майни ("АРТ Гран при") и Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл").

САНКЦИЯТА

Малко преди 16:00 ч. наше време беше съобщено, че след преразглеждане на видео записите и изслушване на Никола Цолов, българският пилот е бил санкциониран. Причината е маневрата му при задминаването на Габриеле Мини в 10-и и 11-и завой, когато болидът на нашия пилот е напуснал трасето с всичките си четири колела.

Стюардите отбелязват, че Цолов е бил "извън пистата за изключително кратък период от време, с минимално разстояние до бялата линия, до такава степен, че са били необходими изображения с висока резолюция, за да се потвърди, че е извършено нарушението". В резултат на това той е наказан само с 5 вместо с 10 секунди.

Никола беше санкциониран за абсолютно същото нарушение и след състезанието за "Гран при" на Канада на 24 май. Тогава му беше наложено пълното 10-секундно наказание и от четвърта позиция изпадна извън зоната на точките.

След сегашната санкция българинът отстъпи само с две места в класирането, докато Дън и Мини се придвижиха с едно нагоре и оформиха призовата тройка. Така италианецът запази върха в генералното подреждане за сезон 2026 с 86 т., а Цолов остава втори с 80. Трети с 69 т. е Камара, който се изкачи с четири позиции след първата си победа тази година.

Шампионатът във Формула 2 ще продължи на 27-28 юни на пистата "Ред Бул Ринг" в Шпилберг - в събота със спринта и в неделя с основното състезание за "Гран при" на Австрия. За българина това е "домашното" трасе, тъй като той е част от академията именно на "Ред Бул".