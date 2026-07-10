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Шефът на "Кампос": Цолов заслужава шанс в F1

Даваме му добър автомобил, но той е този, който прави разликата, заяви испанецът

Днес, 10:46
След петата и шестата си победа през 2026 г. Цолов е лидер в генералното класиране при пилотите във Формула 2.
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След петата и шестата си победа през 2026 г. Цолов е лидер в генералното класиране при пилотите във Формула 2.

Никола Цолов задължително трябва да бъде сред обсъжданите имена за промоция във Формула 1. Такова мнение изрази Адриан Кампос, собственик на едноименния отбор, за който българският пилот кара във Формула 2.

През миналия уикенд 19-годишният тийнейджър от София спечели и двата старта за "Гран при" на Великобритания на пистата "Силвърстоун" - спринта в събота и основното състезание в неделя. Така Българския лъв създаде прецедент в този формат на F2, превръщайки се в първия пилот с три поредни победи в шампионата, след като предната седмица триумфира и за "Гран при" на Австрия на "Ред Бул Ринг".

"Честно казано, нямам думи. Никога не бих предположил, че това ще се случи тук - коментира Кампос четири дни след "Силвърстоун". - Защото през последните няколко години тук винаги сме изпитвали сериозни затруднения. Очаквахме това да бъде може би най-слабият ни състезателен уикенд за годината. А той се превърна в най-добрия по отношение на резултатите. Мислехме, че ще ни е трудно, което се и потвърди в свободната тренировка. Но отборът успя да обърне ситуацията и мисля, че бяхме най-бързите на пистата."

След петата и шестата си победа през 2026 г. Цолов отново е лидер в генералното класиране при пилотите. Той има 141 т. и води със 17 пред най-близкия си преследвач Габриеле Мини ("МП Моторспорт"). Трети се движи Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг") с 94 т.

Собственикът на "Кампос" посочи, че слуховете, които свързват Никола с бъдеще във Формула 1, са напълно основателни. Той добави, че именно българският талант от академията на "Ред Бул" е този, който прави разликата през настоящия сезон.

"Ние си вършим работата, както трябва. Даваме му добър автомобил, но той е този, който прави разликата. Прави всичко да изглежда толкова лесно и това изненадва всички. И честно казано, наистина се надявам да получи шанс във Формула 1. Той наистина го заслужава", заяви Адриан Кампос.

Следващият състезателен уикенд е за "Гран при" на Белгия другата седмица (18-19 юли). Босът заяви, че целта на тима е да пренесе инерцията си и на пистата "Спа-Франкоршан".

"Мисля, че се борим за победата всеки уикенд. Така че очаквам поне същото. Знам, че не можем да печелим винаги, това е много трудно. Но ще бъдем силни и искаме да бъдем, така да се каже, поне трън в петата на всички останали", каза испанецът.

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Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

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