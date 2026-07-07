Белгия прекрати звучно домакинското участие на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Вратарят на Белгия Тибо Куртоа и останалите футболисти на "червените дяволи" поздравяват феновете си по трибуните на "Лумен Фийлд" в Сиатъл след успеха над САЩ.

Белгия отговори по възможно най-добрия начин на безсрамното поведение на ФИФА под диктовката на Доналд Тръмп. "Червените дяволи" разгромиха тима на САЩ с 4:1 на ст. "Лумен Фийлд" в Сиатъл и сложиха край на домакинското участие на световното първенство по футбол още на 1/8-финалите.

Като титуляр в американския състав започна получилият червен картон в предишния кръг от елиминациите, но помилван след личната намеса на държавния глава Фоларин Балогун. Водещият голмайстор в тима на селекционера Маурисио Почетино обаче беше напълно безпомощен срещу твърдо решения да възстанови справедливостта европейски отбор.

Белгийците се справиха блестящо с нагнетеното в навечерието на мача глобално напрежение. Те откриха резултата още в 9-ата мин. чрез Шарл де Кетеларе, който се разписа и още веднъж преди почивката, за да направи 2:1, след като малко преди това Малик Тилман беше изравнил от пряк свободен удар.

Belgium's ticket to the Quarter-finals has been punched 🎟️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 7 юли 2026 г.

През второто полувреме резервите Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3) окончателно смълчаха трибуните, давайки на феновете на сокъра в Северна Америка предостатъчно теми за размишление. Това е четвърто отпадане на 1/8-финал за САЩ на последните пет световни първенства - единственото изключение е Мондиал 2018 в Русия, където тимът изобщо не се класира. Рекордното представяне на Щатите е 1/4-финал през 2002 г. в Южна Корея и Япония, а през 2006 г. в Германия участието им приключи в груповата фаза.

Сега на Мондиал 2026 нито един от трите съдомакина на успя да стигне до Топ 8. На 1/8-финалите загубиха и другите два организатора - Канада и Мексико.

В спор за място на 1/2-финалите Белгия ще се изправи срещу Испания. Двубоят е на 10 юли от 22:00 ч. българско време на ст. "СоФай" в Ингълууд край Лос Анджелис.