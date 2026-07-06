Тръмп: Не може да наказваш футболист за следващ мач

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино, за да поиска преразглеждане на червения картон на голмайстора на американския национален отбор Фоларин Балогун, получен от нападателя в 1/16-финала на Мондиал 2026 срещу Босна и Херцеговина (2:0). Информацията беше съобщена от водещи медии в Щатите, сред които телевизия ABC и информационния гигант ESPN.

По-късно днес Тръмп потвърди, че се е намесил.

"Балогун е нашият най-добър играч или поне един от най-добрите ни играчи. Получи червен картон. Не зная какво означава това, но после чух, че това означава, че няма да може да играе в следващия мач, поне. Казват ти: "Ти няма да можеш да играеш" - това е много нечестно. Да, наказваш някого за мача. Но как така го наказваш за мач, който още не се е играл - заяви Тръмп. - Не може да правиш така. Така че поисках преразглеждане от ФИФА. Говорих с човек, който е много уважаван."

Trump on Balogun:



Balogun is our best player. He got a red card. I didn't know what that meant, but then I heard that it means you cannot play in the next game.



That's very unfair. How do you penalize him for a game that hasn't been played yet?



I asked for a review by FIFA. pic.twitter.com/UmMU6N4u6k — Clash Report (@clashreport) 6 юли 2026 г.

Тръмп изтъкна, че обича спорта и е гледал мача, след което обяви: "Това не беше фаул. Дори не беше нарушение. Бяха две момчета, които тичат с пълна скорост и се сблъскаха... И този рефер, който е малко подозрителен, ако провериш миналото му - не искам да казвам това, защото не искам да създавам спорове, но е много подозрителен. [...] Те гледат повторението на забавен кадър, който дава различна картина, а като го гледаш в реално време, виждаш две момчета, които се сблъскват."

Trump on Balogun's Red Card:



"I've never seen anything like it. I saw the play... that wasn't a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other... So yes, I asked for a review by FIFA." pic.twitter.com/pwFMaE8Fvc — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) 6 юли 2026 г.

В неделя ФИФА взе изненадващо решение да не приложи червения картон и да позволи на 25-годишния футболист на "Монако" да играе в 1/8-финала срещу Белгия, който е насрочен за тази вечер (от 3:00 ч. наше време след полунощ на 7 юли) в Сиатъл. В свое изявление на официалния сайт от световната централа се позоваха на чл. 27 от Дисциплинарния кодекс, съгласно който "прилагането на автоматичното наказание за един мач се отлага за изпитателен срок от една година".

Скоро след това Тръмп отпразнува отмяната на червения картон, публикувайки лаконично съобщение в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл": "Благодаря на ФИФА, че направи това, което беше правилно, и отмени голяма несправедливост!"

В изявление на футболната федерация на САЩ (US Soccer) пък се казва: "Приемаме решението на Дисциплинарната комисия и сме доволни, че Фоларин Балогун има право да се състезава утре. Пълното ни внимание е насочено към мача от 1/8-финалите срещу Белгия в Сиатъл и очакваме с нетърпение продължаващата подкрепа на нашите невероятни фенове."

От кралския белгийски футболен съюз (KBV) разпространиха изявление, в което изразиха своя шок от решението и допълниха, че "се проучват всички потенциални варианти":

"KBV е учуден от решението на ФИФА да обяви наказания играч на САЩ Фоларин Балогун за допустим да играе в мача САЩ - Белгия в понеделник. ФИФА основава решението си на чл. 27 от Дисциплинарния кодекс. Тази разпоредба гласи, че Дисциплинарната комисия на ФИФА може да реши да спре изпълнението на наложено преди това дисциплинарно наказание. Член 66.4 от същия кодекс на ФИФА обаче ясно предвижда, че червен картон (изгонване) автоматично води до отстраняване от следващия мач на отбора, както е било при всички предишни червени картони, показани по време на това световно първенство. Освен това, и независимо от гореизложеното, решението е в пряко противоречие с разпоредбите на Правилника за Мондиал 2026, както е посочено в член 10.5: "Ако играч или длъжностно лице на отбора бъде изгонен в резултат на директен или непряк червен картон (второ предупреждение), той автоматично ще бъде отстранен от следващия мач на своя отбор. Освен това може да бъдат наложени допълнителни санкции."

По-късно стана ясно, че ФИФА отхвърли писмото на KBV, след като го разгледа като "недопустимо обжалване". "За да бъде допустима една жалба, собствените правила на ФИФА постановяват, че мотивираното решение трябва първо да бъде съобщено на жалбоподателя. Докато просто търсехме легитимни обяснения, от ФИФА разгледаха това като жалба и незабавно обявиха, че тя ще бъде обявена за недопустима", обясниха още от белгийския футболен съюз.

АКТЪТ НА ФИФА НЕ Е ПРЕЦЕДЕНТ

От ФИФА настояват, че решението се основава единствено на цитирания чл. 27 от правилата на дисциплинарната комисия.

"Органът може да реши да спре изцяло или частично прилагането на дисциплинарна мярка. Като спира прилагането на санкцията, органът подлага санкционираното лице на изпитателен срок от една до четири години", гласи въпросното правило.

Факт е, че то не се прилага за първи път. През ноември 2025 г. ФИФА отложи последните два мача от дисквалификацията за три мача на португалската звезда Кристиано Роналдо за червен картон срещу Ирландия в квалификациите за световното първенство. Именно това позволи на ветерана да играе още в началото на Мондиал 2026.

През април пък аржентинският защитник Николас Отаменди и еквадорският халф Моисес Кайседо получиха отложени забрани за по един мач за червени картони от квалификациите, което им позволи да бъдат на разположение и за откриващите срещи на своите отбори на световното в САЩ, Канада и Мексико.

А бразилската легенда Гаринча е изгонен от 1/2-финала на Мондиал 1962 срещу домакина Чили (4:2), но след политически натиск му е позволено да играе във финала срещу Чехословакия (3:1), когато "селесао" защитава титлата си и става последният и до днес отбор, дублирал триумфа си в турнира на ФИФА.

ВСЕОБЩО ВЪЗМУЩЕНИЕ

Сегашните действия на Инфантино и подчинените му предизвикаха глобална вълна от възмущение. Официално изявление разпространи европейската футболна асоциация УЕФА, в което изрази остра критика към колегите си от Цюрих:

"Вчерашното решение на ФИФА премина червена линия. Когато гарантите на правилата престанат да гарантират тяхната почтеност, целостта на играта е застрашена и доверието в състезанието е подкопано. Това решение създава прецедент за настоящия турнир, където подобни ситуации сега изискват равно третиране - в ущърб на самото състезание. Изразяваме пълното си недоумение от това безпрецедентно, неразбираемо и необосновано решение."

Най-остро се изказа германският анализатор Юрген Клоп, спряган за следващия селекционер на Бундестима.

"Това е нашата игра, не тяхната. Ако Тръмп и Инфантино наистина са решили така, това е лудост и поставя всичко под въпрос. Тези двамата, които не разбират нищо от футбол, не бива да имат нищо общо с играта. На първо място изобщо не разбирам защо решението е променено, тъй като нарушението за изгонване не търпи никакъв дебат и това е червен картон. А дори някой да реши, че червеният картон е грешка, в нашата игра често страдаме от грешни решения. Но сме се научили да живеем с тях", разгневи се Клоп.

Публично недоумение изрази и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който написа в социалната мрежа "Екс":

"Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания. Те се отменят с правила, доказателства и независими органи. Ако президент на САЩ се намеси пред президента на ФИФА и играч внезапно бъде оневинен преди мач от елиминациите на световното първенство, въпросът е неизбежен: Къде отиваш, ФИФА? Футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт."

По случая взе отношение и Европейската комисия, която поиска "честна игра и прозрачна конкуренция" в спорта. Говорителят на ЕК Ева Хрнчирова отказа да коментира случая с Балогун, но подчерта, че спортните федерации трябва да бъдат свободни да вземат свои собствени решения.

"Ние уважаваме автономията на спорта и уважаваме правото на спортните федерации да решават критериите, по които участниците се състезават - каза тя. - Всяко подобно решение очевидно трябва да се взема въз основа на обективни и прозрачни критерии."

Европейският комисар по спорта Глен Микалеф пък заяви в "Екс": "Решенията относно спортните правила и спортните въпроси принадлежат на спортните организации, а не на политиците. Влиянието върху спортните решения би подкопало автономията на спорта. ФИФА стигна до грешно решение. Вниманието трябва да се съсредоточи върху реалните управленски предизвикателства, пред които е изправен спортът, включително използването на спорта като оръжие за политически цели."

А пък народното творчество (с помощта на ИИ) роди не една и две шеги по темата:

Trump wins again!



Gold card > Red card pic.twitter.com/GY0KGBysJY — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) 6 юли 2026 г.

🚨 LMAO! The Trump Card always wins!



"Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP"



Folarin Balogun is BACK 🇺🇸 pic.twitter.com/pmrsuba9SU — Eric Daugherty (@EricLDaugh) 5 юли 2026 г.