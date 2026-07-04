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Парадът за 4 юли във Вашингтон бе отменен заради горещините

Американският президент Доналд Тръмп обаче не се отказва от речта си

Днес, 11:44
Горещините отмениха част от празненствата за 4 юли
ЕПА/БГНЕС
Горещините отмениха част от празненствата за 4 юли

Властите във Вашинтгтон бяха принудени да отменат парада за Деня на независимостта по случай 250-годишнината на Америка заради екстремната жега в града. Това стана, след като Националната метеорологична служба издаде предупреждение за опасно горещо време. Очаква се температурите да достигнат 46 градуса. 

Според NBC4 , Вашингтон вече е отбелязал рекордно висока температура от 43 градуса в петък .

Националният парад за Деня на независимостта трябваше да включва изпълнители от цялата страна, които да маршируват по авеню „Индипендънс“. Той беше насрочен за 10:30 ч. сутринта в събота.

Организаторите на парада обясниха, че той е бил отменен след „обширни консултации“ с правителството на Вашингтон, Националната паркова служба и организацията „Фрийдъм 250“. Те написаха, че решението е взето с „внимателно обмисляне на безопасността на нашите участници, зрители и персонал като основен приоритет“.

Това не е единственото събитие във Вашингтон, което бе засегнато от времето. В петък Големият американски щатски панаир на Националния мол, който трябва да продължи до 10 юли, беше временно затворен до 17:00 часа.

Президентът Доналд Тръмп обаче не смята да отменя речта си, която е насрочена за 21:45 часа. „На 4 юли ще бъде приблизително 41 градуса навън и ще отида там и ще произнеса наистина дълга реч. Просто за да покажа, че мога да направя всичко“, каза той в сряда.

След обръщението на президента ще се състои най-големата заря в света - над 850 000 фойерверки ще бъдат изстреляни от десет места във Вашингтон.

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Ключови думи:

4 юли, Ден на независимостта, Доналд Тръмп

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