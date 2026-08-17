Турция не успя да се отърве от руските С-400

Преговорите на Турция с ОАЕ за продажбата на руски противоракетни системи С-400 са в застой, според американското издание Semafor. Поради това американските сенатори, които настояват за тяхното унищожаване, отказват да разрешат продажбата на стелт самолети F-35 на Анкара. Ако Турция не е в състояние да продаде С-400 на Емирствата или да ги деактивира, както вече е предложила, оставащият вариант е да унищожи системите. „Има няколко варианта за разрешаване на този проблем и мисля, че турците искат да го решат“, каза американски служител пред Semafor.

Преговорите на Анкара с Абу Даби бяха обявени преди повече от месец, когато Турция поиска разрешение от Русия да продаде системите. Дискусиите обаче изглежда са в застой, според хора, запознати с преговорите. Точната причина не е ясна, но една от възможните причини е, че ОАЕ, които също искат да закупят F-35, също не искат да се занимават с руски оръжия. „Всяка страна, която придобие и разположи С-400, ще се сблъска със същите опасения, предизвикателства и ограничения, с които се сблъскаха турците“, каза сенаторът демократ Крис Кунс.

Докато Турция разполага със С-400, тя няма да може да се сдобие с F-35, заяви пред изданието сенатор републиканец Рик Скот. Добавяйки, че общува често с администрацията на Доналд Тръмп, Скот отбеляза, че „не е чул нищо“ за по-нататъшни стъпки.

Турция: Защо България има руски С-300, а ние не можем със С-400 Турция, като членка на НАТО, ще използва своята руска система за противоракетна отбрана С-400, както другите членки на Алианса използват своите отбранителни системи С-300, заяви турският министър на отбраната Хулуси Акар, цитиран от проправителствения вестник Yeni Safak и

Тръмп, пристигайки в Анкара за срещата на върха на НАТО в началото на юли, посочи, че ще позволи на Турция да закупи изтребители F-35 от САЩ и обеща да отмени санкциите, наложени във връзка с покупката на руски С-400. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви пред Al Jazeera миналия уикенд: „Очакваме Тръмп да изпълни обещанието си относно изтребителите F-35.“

Но председателят на Комисията по външни отношения на Сената Джим Риш каза пред Semafor: „Те все още не са се отървали от С-400, така че това е задънена улица.“ Турция преди това предложи деактивиране на системите, но този ход не устройва всички сенатори, които настояват да се отърват от тях напълно.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Заради закупуването на С-400, Вашингтон извади Турция от програмата за изтребители F-35, позовавайки се на опасения, че руската система може да компрометира безопасността на самолетите. През 2020 г. САЩ наложиха на Турция санкции по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA).

Според дипломатически източници трайно решение може да бъде намерено с премахване на системите С-400 от Турция, тъй като американското законодателство обвързва санкциите CAATSA и ограниченията за F-35 с притежанието на тези системи. В докладите се подчертават и клаузите за крайния потребител в споразумението на Турция с Русия, които може да изискват одобрението на Москва за всеки трансфер, посочва „Хюрриет дейли нюз“.

Преди време в Турция се обсъждаха различни варианти за системите С-400, като връщането им в Русия, разполагането им на територията на непризнатата официално Севернокипърска турска република или прехвърлянето им в друга държава.

Турция е започнала да изпробва придобитите руски зенитно-ракетни системи С-400 срещу произведените в САЩ изтребители F-16, написа още през ноември 2019 г. британското издание The Times

Тогава бе разказано, че турската телевизия е показала неясни кадри от първото изпитание на радарите на С-400, което започнало край столицата Анкара. Американските бойни самолети, които са на служба в турските военновъздушни сили (ВВС) вече 32 години, са били използвани като учебни цели. Властите в Анкара са предупредили жителите, че в близките дни F-16 и други самолети ще летят ниско над земята.



С-400 бяха доставени в страната през юли 2019 г.. след почти три години преговори между Реджеп Таийп Ердоган и Владимир Путин. В резултат на това Турция беше изключена от програмата на НАТО за производство и закупуване на стелт изтребители от ново поколение F-35. Според турските медии С-400 са разположен в Анкара и са напълно действащи през април 2020 г. През лятото разгръщането на комплексите спря вследствие на факта, че Вашингтон се опитваше да „върне Ердоган във военната система на САЩ“. Вашингтон се опасява, че С-400 ще помогнат на Москва да събира информация за западните военни технологии, включително F-35, „много по-бързо от обикновено“. Следователно решението на Турция да закупи система за противовъздушна отбрана от Русия предизвика криза в рамките на Северноатлантическия алианс, особено на фона на конфронтацията между двете страни „в стила на Студената война“, обяснява The Times.

Тази сутрин турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Официалната информация гласи, че те са говори за ситуацията около Иран и Газа.