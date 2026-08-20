В Турция ексхумираха бивш министър по подозрение за отравяне

Бившият турски министър на транспорта Ариф Ахмет Денизолгун, който почина през 2016 г. вследствие на мозъчен кръвоизлив, е бил ексхумиран в рамките на разследване на обстоятелствата около смъртта му, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк, съобщи БТА.

Ексхумацията е извършена по искане на прокуратурата в истанбулската община Бакъркьой. На място са пристигнали заместник-главен прокурор, прокурор, специалисти от Истанбулския институт по съдебна медицина и екипи за оглед.

Гробът на Денизолгун в гробището Караджаахмет е бил ограден от полицията, като в района са били предприети засилени мерки за сигурност и достъпът до определени части на гробището е бил ограничен.

След приключването на ексхумацията тленните останки на Денизолгун са били откарани в Института по съдебна медицина. От взетите от гроба проби ще бъде изследвано дали Денизолгун е станал жертва на убийство и дали е бил отровен.

Ариф Ахмет Денизолгун е внук на основателя на религиозната общност Сюлейманджии Сюлейман Хилми Тунахан и самият той е бил водач на общността. Денизолгун почина на 7 септември 2016 г. в дома си в истанбулския район Бейкоз.

Разследването на обстоятелствата около смъртта на бившия министър бе предприето, след като братът на Денизолгун – Мехмет Беязът Денизолгун, и племенникът му Фатих Сюлейман Денизолгун са подали на 20 януари т.г., около 10 години след смъртта му, жалба до прокуратурата, в която се твърди, че смъртта му е била съмнителна и се настоява за разследването ѝ.

В жалбата се настоява сестрата на бившия министър – Айше Гюлдерен Денизолгун Куриш, нейният син и настоящ лидер на религиозната общност Алихан Куриш, както и други заподозрени, които бъдат установени, да бъдат съдени за „предумишлено убийство“.

В момента в Турция се води разследване срещу общността на Сюлейманджиите, отнасящо се до предполагаеми финансови престъпления. В рамките на разследването бяха задържани десетки лица, включително настоящият лидер Алихан Куриш.

Общността Сюлейманджии е влиятелна религиозно-социална общност в Турция с ислямски корени. Носи името на основателя си Сюлейман Хилми Тунахан, който е роден в Силистренско. Общността е известна и с изградената широка мрежа от фондации, общежития, както и курсове за изучаване на коран. Според непотвърдени данни общността е била свързана и с проповедника Фетхуллах Гюлен, който бе осъден задочно за ръководител на осуетения опит за преврат в Турция на 15 юли 2016 г. Гюлен почина в САЩ през октомври 2024 г.