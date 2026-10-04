Турски военни колони ще минат по пътищата ни

Колони с личен състав и техника на въоръжените сили на Турция ще премине днес по републиканската пътна мрежа у нас. Придвижването е във връзка с участието им в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция".

През септември Министерството на отбраната отново информира за транспортиране на личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция, като причината и тогава беше учение в Румъния.

„Eastern Shield 2026 Exercise“ е част от поредицата учения на румънските въоръжени сили, планирани за съвместна подготовка в национален и съюзен контекст на НАТО.