Бездомник в Турция обиди Ердоган за храна и легло в затвора

Бездомен човек в Турция е признал, че умишлено е извършил престъпление, като е обидил президента Реджеп Тайип Ердоган, за да получи храна и легло в затвора, съобщиха местни медии, цитирани от БГНЕС. В страната обидата на държавния глава е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от една до четири години.

66-годишният мъж е задържан в южния курортен град Алания, близо до град Анталия. На три пъти е опитвал същия трик и този път успява.

"Нямам къде да отседна, спя по сметищата. Затова го направих", обяснил е човекът пред съда, който го оставя в ареста до провеждането на съдебен процес.

Според статистиката на турското правосъдно министерство между 2016 г. и 2025 г. са били образувани близо 83 000 дела по обвинения за обида на президента, обида на турското знаме и обида на турската нация.