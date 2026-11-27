ЕПА/БГНЕС Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща се надяват споразумение по бюджета да има през декември

Европейският съвет приключи в ранните часове на 27 ноември без споразумение за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. Лидерите на 27-те държави членки не постигнаха съгласие за общия размер на бюджета, разпределението на средствата между отделните политики и новите източници на приходи за европейския бюджет, съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща след заседанието. Част от държавите са поискали допълнително намаляване на бюджета, докато мнозинството се е противопоставило на нови съкращения. Някои страни са предложили и възстановяване на част от предвидените съкращения, особено в средствата за политиката на сближаване.

По отношение на разпределението на средствата голямо мнозинство от държавите е настояло финансирането за селското стопанство и политиката на сближаване да не бъде намалявано.

Заради големите различия планираният втори ден от преговорите бе отменен. Председателят на Европейския съвет уточни, че лидерите ще се върнат към въпроса на следващо заседание през декември. То е насрочено за 17 и 18 декември 2026 г. в Брюксел.

Предложението на Коща от 21 ноември предвижда бюджет от около 1,78 трилиона евро за седемгодишния период. То включва финансиране за конкурентоспособност, сигурност и отбрана, общата селскостопанска политика и политиката на сближаване. Предвидено е и въвеждането на пет нови източника на собствени приходи на ЕС – от цифрови услуги, нерециклирани електронни отпадъци, тютюневи изделия, механизма за корекция на въглеродните емисии на границите и системата за търговия с емисии.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви преди началото на срещата, че бъдещият бюджет трябва да бъде финансово устойчив и насочен към приоритетите на Съюза. Сред тях той посочи конкурентоспособността, отбраната и продължаващата подкрепа за Украйна. Мерц подчерта, че според него представените до момента предложения не са достатъчни за постигане на споразумение.

В рамките на заседанието европейските лидери обсъдиха и финансовите потребности на Украйна за 2027 г. Според съобщението на Коща 24 държави членки са подкрепили предложението на Европейската комисия за допълнителна финансова помощ. България ще участва единствено в немилитарния компонент, с акцент върху регионите с българско национално малцинство. Въпросът ще бъде разгледан отново през декември.