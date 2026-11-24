Николай Младенов се срещна с руския министър на външните работи Сергей Лавров в Москва. Двамата са обсъдили работата на Съвета за мир и следващите стъпки за превръщането на примирието в Газа в траен мир. Това съобщи Младенов в публикация в социалната мрежа X.

В разговора са били очертани три основни приоритета. На първо място е запазването на примирието и спазването на поетите ангажименти от всички страни. Друг акцент е управлението на Газа от палестинска страна, което според Младенов трябва да бъде надеждно, подотчетно и обвързано с по-широка политическа перспектива.

Третият приоритет е паралелното развитие на мерките за сигурност и възстановяването на ивицата. По думите му нито едно от двете не може да бъде устойчиво без другото.

"Превръщането на примирието в траен мир е бавен, труден и крехък процес. Няма кратки пътища, а хората в Газа се нуждаят от реален напредък, а не от поредните обещания“, посочи Младенов.

Той подчертава и важната роля на Русия в процеса заради статута ѝ на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

"Споразуменията създават възможност. Реалното им изпълнение изгражда траен мир“, допълни той.

Българският дипломат Младенов е сред имената, обсъждани за нови кандидати за генерален секретар на ООН, съобщи "Франс прес" преди повече от месец след шесто неофициално гласуване в Съвета за сигурност на организацията за претендентите, които в момента са седем.

Всички кандидати получиха поне по едно вето от държава сред петте постоянни членове на Съвета за сигурност - Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания. Така се отваря възможност за включване на нови кандидати за поста, който на 31 декември ще бъде освободен от Антонио Гутериш поради изтичане на мандата му.

В началото на годината Николай Младенов беше назначен за върховен представител за Газа в Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. Преди това той беше специален координатор на ООН за Близкия изток (2015-2020). 54-годишният дипломат е и бивш министър на външните работи на България, изпълнявал длъжността в първото правителство на Бойко Борисов между 2010 и 2013 г.