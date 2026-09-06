Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че обвиненията към Москва от Запада, че има роля в инцидента с дрон на летището в Лайпциг, са “до голяма степен началото на реална война”, предадоха Ройтерс и БТА.

“Летището на Лайпциг. Намериха някакъв дрон. Казаха, че е руски, никой не си направи труда да разследва. Общо взето, до голяма степен това е начало на истинска война”, заяви Лавров, цитиран от ТАСС.

“Изгониха генералното консулство от Бон, обявиха, че късат споразумението. Закриват Руския дом в Берлин. Помня, че преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии”, допълни руският външен министър.

На 1 септември германското правителство заяви, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец и е разпоредило серия от мерки в отговор, „включително затварянето на консулство и руски културен център в Берлин“, припомня Ройтерс.

Русия отхвърли германските обвинения като неоснователни, обвинявайки Берлин в подхвърляне на доказателства, за да инкриминира Русия за атаката.

България се включи с ден закъснение в подкрепата, която изказаха останалите европейски страни на Германия. Външно министерство публикува в X декларация, в която не се споменава Русия. В парламента премиерът Радев каза, че сме били сред първите, подкрепили Германия, а липсата на упрек към Русия той оправда, че разследването не е приключило и не е ясно кой е поставил дрона с взрива там. На практика думите на Радев много приличат на твърденията на Лавров.

Според информация на германските медии NDR, WDR и "Зюддойче Цайтунг" германските власти са идентифицирали извършителите на престъплението. В момента тече разследване срещу двама души. Единият заподозрян е беларуски гражданин, чието ДНК е открито на местопрестъплението. Мъжът, който има и руски паспорт, има криминално досие в Балтийските държави. Германските власти са установили точно как е влязъл в страната и как я е напуснал. Според информацията на германските медии заподозреният е влязъл през Шенгенска граница, защото е имал италианска туристическа виза. Властите са установили, че документът е издаден от консулството на Италия в Минск през април тази година.

Предполага се, че вторият мъж е действал като координатор на логистиката на нападението и инструктор по подготовката на атентата. Смята се, че той е пристигнал в края на юли през летището в Берлин и след това е отпътувал с наета кола към Саксония. Два дни преди неуспешния атентат с дрон в Лайпциг той е напуснал страната отново със самолет. Заподозреният притежава латвийски и руски паспорт. АРД съобщава, че разследващите са идентифицирали лице, свързано с руска разузнавателна служба.