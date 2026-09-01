Германия е подхвърлила доказателства за дрона в Лайпциг, заяви Путин

Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Русия за атаката с на летището в Лайпциг миналия месец.

Говорейки пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан, руският президент посочи на какво се основава това обвинение. Единствено добави, че като отправя обвинения срещу Русия, германското правителство се опитва да реши вътрешни проблеми, предизвикани от спада в рейтинга на одобрение на канцлера Фридрих Мерц.

Малко по-рано Кремъл обвини Германия, че следва курс на ескалация след заплахите за санкции във връзка с невзривилия се дрон. Говорителят на Путин - Дмитрий Песков, заяви, че Германия не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си.

„Когато се отправят толкова сериозни обвинения, те трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин. Очевидно е, че Германия поема по пътя на по-нататъшна ескалация“, заяви той и добави, че Киев се възползва от разпалването на настроенията срещу Русия в страната във връзка с хибридната атака.

Тези контраобвинения дойдоха часове след като Германия официално обвини Русия и руското военно разузнаване (ГРУ) за атаката с дронове и експлозиви на летище Лайпциг/Хале на 4 август. Това стана на брифинг на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт и външния министър Йохан Вадефул.

На 4 август вечерта дрон, зареден с експлозиви и снабден с механизъм за детонация, беше открит в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале, между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите. Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма DHL, който не беше успял да кацне поради затварянето на пистата.

Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като "сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура".

The German government is expected to declare today that Russia was behind the drone incident in Leipzig, with German officials set to announce later this afternoon that the investigation has indeed found links to Russian intelligence.



The explosive-laden drones were found near… pic.twitter.com/0Yn9Nrplqg — OSINTdefender (@sentdefender) 1 септември 2026 г.

Веднага, след като официално обвини руското ГРУ във вторник, Германия обяви и нови ограничителни мерки. Външният министър заяви, че Берлин прекратява споразумението, уреждащо дейността на „Руския дом“ в Берлин. Освен това германското правителство реши да затвори Генералното консулство на Русия в Бон до 18 септември. Германия също така ще затегне контрола при влизане в страната за руски граждани. Същевременно руският посланик беше извикан във външното министерство на Германия.

Вътрешният министър Добринт заяви, че извършителите и организаторите на атаката са действали „по заповед на руски държавни структури“. „Работим с предположението, че Германия е цел за по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия“, каза той, добавяйки, че Москва е „готова да нанесе по-сериозни щети“.

Министърът на външните работи също обвини Русия, заявявайки, че „руското ръководство умишлено е решило допълнително значително да влоши и без това изключително обтегнатите ни отношения“. Според него Германия възнамерява да затрудни Русия да извършва по-нататъшни „хибридни операции“ в страната и в цяла Европа.

Междувременно руският посланик в Берлин Сергей Нечаев заяви пред германската страна, че обявените от нея мерки във връзка с инцидента с безпилотен летателен апарат на летище Лайпциг/Хале представляват „безпрецедентна ескалация“ и няма да останат без последствия. Това се посочва в коментар на руската дипломатическа мисия, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Посочих, че обявените от германската страна мерки представляват безпрецедентна ескалация в руско-германските отношения и няма да останат без последствия, за които цялата отговорност ще носи правителството на ФРГ. Изразих съжаление, че германските власти продължават курса към систематично разрушаване на някогашната здрава основа на руско-германското взаимодействие“, се посочва в съобщението на дипломатическата мисия.

Реакцията на ЕС

Инцидентът с дрона в Лайпциг "носи белезите на акт на държавно спонсориран тероризъм“, заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас.

Преди началото на срещата на външните министри на страните членки в Ирландия тя добавиу че ЕС е извикал руския шарже д'афер в Брюксел в знак на протест.

„Обсъждаме атаките в Лайпциг и е ясно, че те носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво ще направим по този повод. Вече привикахме руския представител“, посочи Калас.