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Германия е подхвърлила доказателства за дрона в Лайпциг, заяви Путин

Берлин наложи редица мерки, като затваряне на Руския дом в Берлин и на генералното консулство в Бон

02 Септ. 2026Обновена
Атакуваният украински самолет на германското летище
bild.de
Атакуваният украински самолет на германското летище

Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Русия за атаката с на летището в Лайпциг миналия месец.

Говорейки пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан, руският президент посочи на какво се основава това обвинение. Единствено добави, че като отправя обвинения срещу Русия, германското правителство се опитва да реши вътрешни проблеми, предизвикани от спада в рейтинга на одобрение на канцлера Фридрих Мерц.

Малко по-рано Кремъл обвини Германия, че следва курс на ескалация след заплахите за санкции във връзка с невзривилия се дрон. Говорителят на Путин - Дмитрий Песков, заяви, че Германия не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си.

„Когато се отправят толкова сериозни обвинения, те трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин. Очевидно е, че Германия поема по пътя на по-нататъшна ескалация“, заяви той и добави, че Киев се възползва от разпалването на настроенията срещу Русия в страната във връзка с хибридната атака.

Тези контраобвинения дойдоха часове след като Германия официално обвини Русия и руското военно разузнаване (ГРУ) за атаката с дронове и експлозиви на летище Лайпциг/Хале на 4 август. Това стана на брифинг на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт и външния министър Йохан Вадефул.

На 4 август вечерта дрон, зареден с експлозиви и снабден с механизъм за детонация, беше открит в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале, между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите. Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма DHL, който не беше успял да кацне поради затварянето на пистата.

Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като "сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура".

Веднага, след като официално обвини руското ГРУ във вторник, Германия обяви и нови ограничителни мерки. Външният министър заяви, че Берлин прекратява споразумението, уреждащо дейността на „Руския дом“ в Берлин. Освен това германското правителство реши да затвори Генералното консулство на Русия в Бон до 18 септември. Германия също така ще затегне контрола при влизане в страната за руски граждани. Същевременно руският посланик беше извикан във външното министерство на Германия.

Вътрешният министър Добринт заяви, че извършителите и организаторите на атаката са действали „по заповед на руски държавни структури“. „Работим с предположението, че Германия е цел за по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия“, каза той, добавяйки, че Москва е „готова да нанесе по-сериозни щети“.

Министърът на външните работи също обвини Русия, заявявайки, че „руското ръководство умишлено е решило допълнително значително да влоши и без това изключително обтегнатите ни отношения“. Според него Германия възнамерява да затрудни Русия да извършва по-нататъшни „хибридни операции“ в страната и в цяла Европа.

Междувременно руският посланик в Берлин Сергей Нечаев заяви пред германската страна, че обявените от нея мерки във връзка с инцидента с безпилотен летателен апарат на летище Лайпциг/Хале представляват „безпрецедентна ескалация“ и няма да останат без последствия. Това се посочва в коментар на руската дипломатическа мисия, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Посочих, че обявените от германската страна мерки представляват безпрецедентна ескалация в руско-германските отношения и няма да останат без последствия, за които цялата отговорност ще носи правителството на ФРГ. Изразих съжаление, че германските власти продължават курса към систематично разрушаване на някогашната здрава основа на руско-германското взаимодействие“, се посочва в съобщението на дипломатическата мисия.

 

Реакцията на ЕС

Инцидентът с дрона в Лайпциг "носи белезите на акт на държавно спонсориран тероризъм“, заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас.

Преди началото на срещата на външните министри на страните членки в Ирландия тя добавиу че ЕС е извикал руския шарже д'афер в Брюксел в знак на протест.

„Обсъждаме атаките в Лайпциг и е ясно, че те носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво ще направим по този повод. Вече привикахме руския представител“, посочи Калас.

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