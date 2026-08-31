Капитанът на потъналия в Кипър ферибот е арестуван заедно с екипажа

Турските медии съобщават, че капитанът на преобърналия се вчера ферибот край северния бряг на Кипър е бил арестуван заедно със седем членове на екипажа. Спасени пътници казват, че капитанът е бил сред първите, които са напуснали кораба преди фериботът да се преобърне. Те описват експлозия, която е избухнала на носа на ферибота. 8 от 267-те човека на борда са екипаж.

Издирва се черната кутия на катамарана, за да даде повече информация за инцидента.

Един от пасажерите разказва пред местна телевизия, че предната част на кораба се е взривила, страничните прозорци са се спукали и лодката е започнала да поема вода. Той твърди, е е прекарал час и половина във водата, преди да бъде спасен. И добавя, че капитанът е бил сред първите, които са напуснали кораба, без да организира спасителна акция. Друг свидетел потвърждава, че е имало експлозия. Той казва, че е съобщил за течове на вода на капитана. "Седалките започнаха да се носят, капитанът продължи да плава и носът експлодира", казва той.

Корабът е пътувал от пристанището Кирения в северната част на Кипър до пристанището Ташуджу в Турция и е превозвал около 270 пътници, когато се е преобърнал. Смята се, че основна причина за потъването е внезапно влошаване на метеорологичните условия. Силното вълнение е направило пробив в корпуса и бързо навлязла вода. Всичко това са обяснения на министъра на транспорта на Севернокипърската турска република Ерхан Аръклъ. Отделно, от вчера кадри в социалните мрежи на почиващи хора в Кипър показват влошаващо се време.

Много вероятно сред пострадалите да има и българи, тъй като тази линия е и много използвана от българи, живеещи в Кипър, за Турция. Броят на загиналите се е увеличил до поне 8 души, като 18 все още се водят в неизвестност.