България е забъркана в митническа измама с 1000 коли за Кипър

България, както и Нидерландия са част от схема за внос в Кипър на автомобили втора ръка от Обединеното кралство. В момента случаят се разследва от митническите власти на Кипър, съобщава EUalive, като цитира местното издание Politis.

Автомобилите се декларират на много по-ниска стойност от реалната им цена, придобиват статус на стока от ЕС и така се внасят в Кипър.

Митническите власти на Кипър са проверили над 1000 автомобила. Щетите от митнически сборове и данъци се оценяват на милиони евро. В десетки, а вероятно и в над сто от случаите, разследващите са установили фалшифицирани или подправени документи, свързани с плащането на митата.

Говорителят на Митническия департамент Георгиос Константину, старши митнически служител, обяснява, че декларираните стойности на някои автомобили са били фрапиращо ниски. "Говорим за цени, на които не бихте могли да си купите дори велосипед", обяснява той и допълва, че луксозни седани и SUV автомобили са били декларирани едва на една пета или дори на една двадесета от реалната им стойност.

Според Константину много от автомобилите първоначално пристигат в Нидерландия, където преминават митническо оформяне въз основа на изключително ниските стойности, декларирани в електронните системи. След това те се транспортират по суша до България, където се регистрират и получават документация от ЕС, преди да бъдат изпратени в Кипър като превозни средства с произход от страна членка на съюза.

След като дадено превозно средство вече е минало през митническо оформяне в Нидерландия или България, то не може да бъде обмитявано втори път в Кипър.

Това представлява основното предизвикателство пред властите в Кипър, тъй като занижаването на стойността и избягването на данъци изглежда се случват в първата страна от ЕС, през която автомобилът влиза в ЕС.

Митническият департамент проучва и дали пренасочването на автомобилите през други държави членки на ЕС се използва за заобикаляне на кипърското законодателство, което не позволява вноса на употребявани автомобили на възраст над пет години от трети страни.

Чрез регистрацията си в България автомобилите се представят като превозни средства от ЕС, а не като директен внос от Обединеното кралство.

От над 1000 проверени автомобила разследващите са установили необичайно ниски декларирани стойности в почти всеки случай.

В няколко десетки случая проверките са показали, че са били представени фалшифицирани или подправени документи, за да се създаде впечатлението, че митата вече са платени в друга страна членка.

Кипър си сътрудничи с властите в Нидерландия и България и е предоставил доказателствата на съответните европейски институции.

Очаква се Европейската прокуратура и ОЛАФ да се включат в проверката дали зад схемата стои организирана мрежа, действаща в няколко държави.