Има бум на измамите с автомобили втора ръка от чужбина

За измами с внесени от чужбина употребявани автомобили предупреди националният омбудсман Велислава Делчева. В тази връзка тя настоя за конкретни и ефективни мерки.

Делчева е отчела зачестили жалби от граждани, които са ощетени при закупуване на автомобили втора ръка, внос от чужбина. В тази връзка тя се е обърнала към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев с искане за информация за предприетите мерки за превенция.

Сигналите до институцията очертават системен и повтарящ се проблем - български граждани купуват моторни превозни средства, които към момента на сделката са с изрядна регистрация и не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче се оказва, че същите автомобили са обявени за откраднати в международни и национални системи. МВР ги изземва, а добросъвестните купувачи понасят сериозни финансови загуби и тежки последици, се посочва в съобщението от пресцентъра на омбудсмана. Анализът показва, че автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България.

През 2025 г. у нас са установени 786 автомобила, обявени за международно издирване чрез Шенгенската информационна система и Интерпол. Най-много са сигналите от Германия (193) и Нидерландия (120), като 269 автомобила вече са върнати на държавите, които са ги обявили за издирване. Това сочат данните от МВР. Само от началото на 2026 г. са задържани още 113 издирвани МПС, като много от тях са били обект на лизинг или договори за наем.

В защита на правата на гражданите омбудсманът препоръчва повишено внимание при покупка на употребявани автомобили. Купувачите трябва да се насочват към утвърдени търговци с добра репутация и да избягват сделки на подозрително ниски цени. Задължително е в договорите да се вписва реалната стойност на сделката, за да може при проблем да се търси пълно обезщетение.

Необходимо е да се правят предварителни проверки в структурите на МВР дали автомобилът е обявен за издирване, както и да се изискват и внимателно да се проверяват всички оригинални документи за произход и регистрация.

Ключова остава и проверката по VIN номер чрез официалните представителства на съответната марка за проследяване на историята и установяване дали автомобилът е бил обект на лизинг или наем. Изисква се особено внимание при автомобили от Германия и Нидерландия, откъдето са внесени най-много такива коли. Препоръчва се още да не се правят авансови плащания преди приключване на всички проверки.