"Прогресивна България" удари по ПП-ДБ и подмина "Пеевски-Борисов"

Днес, 11:19
Петър Витанов
Стопкадър от екрана
Петър Витанов

"Прогресивна България" започна с удар срещу ПП-ДБ и служебното правителство, но странно пропусна да назове поименно Борисов и Пеевски, а "Възраждане" бяха напълно подминати. Първата заявка на новата политическа сила бе дадена от парламентарната трибуна от Петър Витанов, докато лидерът Румен Радев избра да не застава пред микрофона.

Витанов заяви, че партиите от сглобката са нарушили баланса между институциите с реформата в Конституцията, а начело на държавата са се оказали политически фигури без авторитет. По времето на т.нар. сглобка премиер беше настоящият депутат от "Продължаваме Промяната" Николай Денков. Основното недоволство на Витанов бе насочено към служебното правителство на Андрей Гюров заради 10-годишното споразумение за сигурност с Украйна и промените в правилника на Министерския съвет. Според Витанов тези действия демонстрират "липса на държавническо мислене".

Въпреки заявката за яростна борба срещу модела "Борисов-Пеевски" Петър Витанов бе пестелив в квалификациите си. Той обяви, че "олигарсите са претърпели поражение" на изборите, но предстои тежък сблъсък със "завладяната държава". Витанов акцентира върху нуждата от  бюджет, обвинявайки предишните управления в изпразване на хазната. Относно избора на нов ВСС и главен прокурор, той призова останалите партии за подкрепа и ги предупреди да не прибягват до саботажи и шантаж.

"В една държава най-бавно се променят нравите. За 36 години българският парламентаризъм деградира до откровен инфантилизъм. Гражданите поискаха нов морал, нова етика, нова реч. Трябва да скъсаме практиката важни закони да се гласуват в полупразна зала с игра с кворума. Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци и трябва да се отчитат интересите на българския народ", каза Витанов.

Накрая заяви, че "търговците на страх" манипулират България, като казват, че възгледите на ПБ я отдалечават от Европа, но Европейският съюз не е имунизиран срещу грешки и ние трябва да заявяваме нашата апозиция.

Ключови думи:

Прогресивна България, Петър Витанов

