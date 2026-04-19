Радев обяви победа над "старите партии"

Румен Радев обяви, че формацията му "Прогресивна България" е постигнала "безапелационна победа". "Това е победа на надеждата над недоверието. Това е победа на свободата над страха. И най-сетне, това е победа, ако щете, и на морала, защото хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите", декларира бившият президент в първото си изявление пред медиите след изборите.

Той отказа да отговаря на конкретни въпроси за следващите си политически ходове, докато не станат известни окончателните резултати. "Описано е в нашата програма!", тросна се Радев на репортерите, които се опитваха да разберат как ще изпълни заявките си за битка с "олигархията", както се изразява.

Той обаче с готовност отговори на въпроси на "Асошиейтед Прес" - при това на английски, докато беше заобиколен от български репортери. Радев каза, че България ще продължи по европейския си път, но добави, че Европа е станала жертва на своята амбиция да бъде морален лидер в свят без правила, а се нуждае от критично мислене, прагматични действия и добри резултати в изграждането на нова архитектура за сигурност и възстановяването на индустриалната си мощ.

На въпросите на българските журналисти, които искаха да знаят за заявките му за диалог с Русия, Радев се позова на това, че други европейски лидери искали същото. "Европа трябва да мисли много сериозно как да си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност", каза той.

"Служебните министри трябва до един да си подадат оставките, когато дойде новият кабинет", отвърна той на въпрос дали в едно бъдещо правителство биха влезли представители на кабинета "Гюров". В същото време той изрази "особена" благодарност на МВР за положените усилия в борбата срещу купения вот. И обеща, че ако има хора от листите на ПБ, които са правили преференции с купен вот, ще вземе категорични мерки.