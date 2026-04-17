Три социологически агенции - "Мяра", "Алфа рисърч" и "Тренд" огласиха днес последните си предизборни изследвания. Според тях три партии са на ръба да влязат в парламента и така следващото Народно събрание може да бъде съставено от 8, а не от 5 формации. Шанс за още три партии има и според изследването на "Маркет линкс", представено вчера.

Формациите, които са на ръба на 4-процентовата бариера, са БСП, МЕЧ и "Сияние".

Според "Мяра" ако изборите бяха в първата половина на април, декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия, коалиция или кандидат, изглежда както следва:

"Прогресивна България" би спечелила 34,6% от гласовете; ГЕРБ-СДС – 18,5%; ПП-ДБ – 11,4%;

ДПС - Ново начало – 9,1%; "Възраждане" – 7,4%.

"БСП-Обединена левица" би била на самия ръб за влизане в бъдещото Народно събрание с 4%, недалеч от ръба са "Сияние" и МЕЧ – съответно с 3,6% и 3,5%. "Величие" би имало 2,2%, АПС – 1,9%, а ИТН биха получили 1,4% от гласовете.

Данните са от национално представително изследване на социологическата агенция "Мяра" за Българското национално радио.

Социолозите от агенцията отбелязват, че това е моментна снимка на електоралните нагласи, като стотици хиляди българи тепърва ще вземат решение за кого ще гласуват.

"При цялата условност на изборните списъци както и на декларативната природа на отговорите, потенциалната активност е 50,7%, т.е. по-висока в сравнение с намеренията на респондентите преди последните избори и с вероятност да е осезаемо над три милиона души. 1,7% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого", коментират те. 5,6% от цялата извадка са онези, които си признават, че биха гласували срещу заплащане или друг стимул на предстоящите избори.

Според "Алфа рисърч" шест партии влизат в 52-рия парламент: Прогресивна България с 34,2%, ГЕРБ-СДС с 19,5%, ПП-ДБ с 11,6%, ДПС - Ново начало с 9,4%, "Възраждане" с 5,8%. Според данните на тази агенция, представени пред bTV, БСП прескача бариерата и получават 4%. По думите на Боряна Димитрова ножицата между Прогресивна България и ГЕРБ-СДС се разтваря и разликата между тях вече е почти 15%. Под 4-процентната бариера за влизане в парламента остават "Сияние" с 3,2%, „Величие“ с 2,9%, МЕЧ с 2,8%, „Има такъв народ“ с 1,7%, АПС с 1,3%, „Синя България“ с 1%.

Данните на "Тренд", са, че Прогресивна България получава 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ (11,2%) запазва крехка преднина пред ДПС (10,2%). Петата позиция остава за „Възраждане“ със 7,1% сред гласуващите.

И това проучване дава 4% на БСП, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За „Сияние“ декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%. В подредбата следват Има такъв народ (2,1%), Величие (1,7%), Алианс за права и свободи (1,6%) и Синя България (1%).

Данните на агенция "Мяра" са за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 4 и 13 април 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице", с таблети, сред 1002 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

Проучването на "Алфа Рисърч" е проведено в периода 13-15 април 2026 г. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Изследването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните.

Данните на "Тренд" са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено по поръчка на "24 часа" в периода 13-16 април 2026 г. сред 1004 български граждани по метода на стандартизираното "лице в лице интервю".