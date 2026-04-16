Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ

Бившият президент ще учреди партията си в навечерието на изборите

16 Апр. 2026Обновена
Всеки глас за малките партии ще си остане просто статистика, обяви Румен Радев.
Всеки глас за малките партии ще си остане просто статистика, обяви Румен Радев.

Пълно мнозинство в следващия парламент и никакви коалиции с другите водещи политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, обеща Румен Радев на своите поддръжници на заключителното събитие на предизборната кампания на водената от него коалиция "Прогресивна България" (ПБ).

"Коалиция с Борисов няма да има. Коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха институцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо", декларира бившият президент пред симпатизантите си, събрани в столичната зала "Арена 8888".

Подобни обещания той е давал и преди. Борисов, от своя страна, обвинява Радев, че трупа подкрепа благодарение на "дигиталната мафия" и го нарича "новия Орбан".

Радев обяви, че  целта на ПБ е пълно парламентарно мнозинство, защото алтернативата е "завръщане към порочния кръг на сглобките под режисурата на Пеевски, Борисов, Василев и техните беквокали". "Всеки глас за малките партии ще си остане просто статистика", предупреди Радев, с което на практика поиска от хората да не дават гласа си за такива формации, дори и да им симпатизират.

Когато влезе в залата, поддръжниците му го посрещнаха на крака, с аплодисменти, и за да ги прекъсне, експрезидентът, който е бивш военен, нареди "Свободно!". "Трябва да стягаме редиците, няма как", оправда той намека за казармена дисциплина.

На събитието беше съобщено, че в петък, 17 април, ще бъде учредена партията "Прогресивна България", заявката за която Радев вече беше направил

