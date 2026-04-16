Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ

БГНЕС Всеки глас за малките партии ще си остане просто статистика, обяви Румен Радев.

Пълно мнозинство в следващия парламент и никакви коалиции с другите водещи политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, обеща Румен Радев на своите поддръжници на заключителното събитие на предизборната кампания на водената от него коалиция "Прогресивна България" (ПБ).

"Коалиция с Борисов няма да има. Коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха институцията и се опитват да опорочат изборите , е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо", декларира бившият президент пред симпатизантите си, събрани в столичната зала "Арена 8888".

Подобни обещания той е давал и преди . Борисов, от своя страна, обвинява Радев, че трупа подкрепа благодарение на "дигиталната мафия" и го нарича "новия Орбан" .

Радев обяви, че целта на ПБ е пълно парламентарно мнозинство , защото алтернативата е "завръщане към порочния кръг на сглобките под режисурата на Пеевски, Борисов, Василев и техните беквокали". "Всеки глас за малките партии ще си остане просто статистика", предупреди Радев, с което на практика поиска от хората да не дават гласа си за такива формации, дори и да им симпатизират.

Когато влезе в залата, поддръжниците му го посрещнаха на крака, с аплодисменти, и за да ги прекъсне, експрезидентът, който е бивш военен, нареди "Свободно!". "Трябва да стягаме редиците, няма как", оправда той намека за казармена дисциплина.