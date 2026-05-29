КПК възкръсна четири месеца след закриването ѝ

И без това странната история на антикорупционната комисия претърпя пореден обрат – днес закритият преди 4 месеца орган беше възстановен. Разликите "преди и сега" не са много, като основната е, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) вече няма да се избира само от парламента, а от цели пет различни държавни органа.

Комисията беше закрита в края на януари т.г. по предложение на ГЕРБ, подкрепено от депутати от ДПС, БСП и ИТН. Мотивът на тогавашните управляващи беше, че борбата с корупцията не се нуждае от подобни специализирани структури. КПК беше разбита на части, които бяха вкарани в Сметната палата и МВР. Два месеца по-късно служебното правителство на Андрей Гюров предложи на парламента да я възкреси. Мотивът беше, че създаването на политически независима КПК е условие за получаването на пари по линия на Плана за възстановяване и устойчивост – около 250 млн. евро.

Сегашните управляващи от ПБ прегърнаха това основание и бързо се задействаха за възстановяването на комисията. Срокът за това, поставен от ЕК, беше краят на месец май. В едномесечен срок след връщането на комисията трябва да бъде избран и новият ѝ състав. Петимата членове трябва да бъдат излъчени от парламента, президента, общите събрания на върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. Този модел получи подкрепата на депутати от ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и "Възраждане". Само ДПС се противопостави.

КПК отново ще разполага с правомощия да разследва и разкрива престъпления. На това възразиха от ДБ, които смятат, че разследващите функции само ще създадат привидността, че се води борба с корупцията. Докато комисията изгради собствени оперативно-издирвателни звена, тази дейност ще се покрива от МВР.

ПБ въведе някои промени в законопроекта , изработен от кабинета "Гюров". Например това, че комисията ще се конституира, ако са избрани поне трима членове. Това е предпазна мярка в случай, че някой от органите, посочващи комисарите, не си свърши работата. Бъдещите членове имат възрастово ограничение – те трябва да са на възраст, която позволява да завършат петгодишния си мандат преди 65-ия им рожден ден.

Навсякъде в закона управляващите съкратиха сроковете, по които текат процедурите за избора на комисарите. Това е заради притесненията им, че няма да се вместят в малкото време, в което да се създаде комисията. Тези тревоги бяха особено засилени от предупрежденията на съдиите и адвокатите, че ще им трябва доста време, за да организират и проведат изборите за номинациите от своите квоти.

Това накара ПБ да включи текстове, според които посочените в закона срокове няма да важат при първоначалното конституиране на комисията - тоест, при предстоящия избор на членове, както и че сроковете могат да бъдат съкратени с решение на органите, които избират комисарите.