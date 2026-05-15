Лидерът на ПГ на ПБ сравни сегашна България с кризата при Луканов

На фона на първите гафове с изказванията на "Прогресивна България" в областта на финансите председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов сравни настоящата ситуация с бюджета с дълговата криза в България от 1990-1991 г.

На въпрос в предаването "Лице в лице" по bTV дали парламентът ще излезе в обичайната си едномесечна ваканция през август Витанов заяви, че депутатите няма да почиват, докато не се извърши "каскада от спешни дейности и реформи, включително свързани с бюджета. "Там (при бюджета - б.а.) ситуацията наподобява на тази от 1990-1991 г. Че и по-зле", заяви Витанов. И обясни, че по предварителни данни дефицитът е над 7%, че в момента всяко ведомство прави анализ на неразплатени фактури, че имало неразплащане към общини, към фирми. "До момента дефицитът е над 1,5% за първото тримесечие, екстраполирайте - това са над 6%", пресметна депутатът. И допълни, че оттук нататък ще има оптимизация с цел по-ефективен начин на използване на публичните финанси, както и предложения за нов бюджет.

През 1990 г. България фактически спира да обслужва външния си дълг. Това става при първото правителство на Андрей Луканов и е едно от най-драматичните събития в началото на българския преход. България временно спира да плаща главници и лихви към чуждестранните кредитори. Това е форма на държавен дефолт (по-точно „технически фалит“).

Тогава външният дълг е около 10-11 млрд. долара - огромна сума за тогавашната българска икономика. Само падежите през 1990 г. са около 3-4 млрд. долара, а валутните резерви са критично ниски.

Правителството на Луканов започва преговори с кредиторите и търси помощ от МВФ, Световната банка и Лондонския клуб на банките. Следват икономически шок и изолация на страната от външните пазари. Появяват се дефицити, магазините се изпразват, инфлацията рязко расте.

Това е периодът на купоните за храна, опашките, тежкия спад на производството.

Така лидерът на ПГ на "Прогресивна България" вижда актуалното положение. В началото на 2026 г. България стана член на Еврозоната. През 1990 г. Витанов е бил на 8 години. Той каза още, че целта на новите управляващи не е "да се свалят цените, защото за 35 години никой не е виждал такова нещо", а да се спре ръстът им.