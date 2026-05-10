ПБ ще остави договора с Украйна, какъвто е

Петър Витанов се надява той да е само меморандум за намерение

Днес, 11:30
Петър Витанов
БГНЕС
Петър Витанов

Подписаното от правителството на Андрей Гюров 10-годишното споразумение с Украйна за военно сътрудничество няма да бъде пипано от новата власт. Това се разбра от думи на председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов днес пред Нова телевизия. Запитан, дали договорът ще бъде ревизиран или изтеглен, той отговори: "Доколкото ми е известно, не е необходима ратификация предвид спецификата на споразумението. То не е международен договор. Надяваме се, все пак, че не е широко обвързващо, а е по-скоро меморандум за намерение. Така че трудно може да се направи нещо вече". Водещата направи извод, че споразумението остава, а Витанов замълча в стил "Да, нищо не може да се направи".

Споразумението бе остро разкритикувано от Румен Радев в предизборна обстановка. Чуха се гласове тогава, че следващият парламент (настоящият) трябва да го коригира.

Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големите търговски вериги заради високите цени. „ИТН, особено през последната година, се превърна в най-токсичното нещо в българската политика. Те бяха едни от хората, които участваха в девалвирането на българския политически живот”, каза той по повод партията на Слави Трифонов. Така отхвърли коментарите, че чрез част от министрите ПБ сътрудничи с ИТН.

