"Мяра": Българите очакват от ПБ бюджет и овладяване на цените

63,5% смятат, че проведените наскоро избори са били по-честни от предходните

08 Май 2026

Очакванията на българите към новата власт са тя възможно най-бързо да приеме бюджет за 2026 г. и да се захване с ограничаване на ръста на цените. Това показва независим телефонен сондаж на социологическата агенция "Мяра", проведен между 4 и 7 май 2026 г. сред 800 пълнолетни български граждани.

На въпрос да се назоват до три приоритета пред новата власт измежду различни нейни заявени досега цели, в 56,8% от отговорите фигурира приемането на бюджета. Действия срещу спекулативното увеличение на цените се назовават в 50,1% от случаите, ревизия на всичко, което според популярния политически език е корупционен политически модел, се среща в 35,4% от отговорите. Следва съдебна реформа - 31,0%.

63,5% смятат, че проведените наскоро избори са били по-честни от предходните, 17,2% ги намират за същите като предходните по показателя "честност", а 8,2% - за по-нечестни. "Разбира се, този тип данни се влияят и от обичайния фактор на победата - привържениците на победилата партия обикновено намират изборите за по-честни", коментират социолозите от "Мяра".

Усещането за честни избори се дължи и на видимостта на усилията на полицията - 65,4% намират, че полицията се е справила по-добре срещу купуването и продаването на гласове този път, в сравнение с предишния, 15,3% намират, че се е справила по същия начин, като в предходните избори, а 7,4% намират, че се е справила по-зле. Останалите не могат да отговорят.

Служебното правителство на Андрей Гюров като цяло се е справило добре с тези избори смятат 68,4%, а 17,6% са на обратното мнение. Има и 14.0%, които се затрудняват в отговора си.

