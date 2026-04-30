Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев е положил ръка върху кобура

Спокойната атмосфера в първия ден на парламента може да се окаже измамна

Днес, 16:03
БГНЕС
Всички в парламента тръпнат в очакване дали няма да попаднат на мушката на "демонтажните" усилия на формацията на Румен Радев

Преди четири години, след като беше избран за втори мандат като президент, Румен Радев дойде в парламента, за да положи клетва. В словото си от парламентарната трибуна той говори за "гражданския бунт срещу мафиотизацията на властта", обясняваше колко е важна правосъдната реформа и предупреждаваше, че "демонтажът на завещания властови модел ще отнеме време". Тогава депутатите от ГЕРБ напуснаха залата, докато Радев говореше.

На първото заседание на новото 52-ро Народно събрание, което експрезидентът доминира със своята формация ПБ, общо-взето се говореше същото. Петър Витанов, който оглави парламентарната група на ПБ, обяви пред колегите си, че им предстои да "се сблъскаме със завладяната държава", да работят за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на главен прокурор, както и за "отстраняване на олигарсите от институциите".

Ще попитате – каква е разликата между тогава и сега? Това, че сега никой не посмя да напусне залата, нито да се опълчи, поне словесно, на Радев и неговата коалиция. Опозицията – а това са останалите пет парламентарни формации, беше съвсем кротка и много конструктивна. ГЕРБ и ДПС даже помогнаха да се избере кандидатът на ПБ за председател на парламента Михаела Доцова. Не че имаше нужда от гласовете им – хората на Радев разполагат с пълно мнозинство и могат да правят почти всичко, което им хрумне.

 

Това ще бележи този парламент – всевластието на една политическа сила

 

или по-точно на нейния лидер. Неслучайно Тома Биков, който изложи позициите на ГЕРБ, примирено констатира, че политическият диалог вече ще се води само при добро желание от страна на ПБ, тъй като от него просто няма необходимост. Така де, за какво ти е да говориш с опозицията, ако изобщо не се нуждаеш от нейните гласове?

Вярно, за обновяването на ВСС и неговия Инспекторат ще са нужни две трети от всичките 240 депутати. Тук обаче новото мнозинство не показва намерение да работи за широк консенсус – Петър Витанов директно предупреди опозиционните сили "да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството". Иначе казано, каквото спусне ПБ като номинации, това да приеме парламентът.

Смущаващо прозвуча и изявлението, че "на 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите; процесът по тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен". Самият Радев каза, че "разграждането на модела ще бъде постоянно усилие".

 

Та кои са поименно олигарсите?

 

Защото бившият президент все още не ги е назовал. Какво и кого броим като част от "дълбоката държава"? Влизат ли тук органите, които назначи предният парламент, доминиран от Борисов и Пеевски, и ще видим ли масовата им подмяна? И най-същественото – кои медии от ПБ броят като владение на въпросните олигарси?

От коалицията на Радев говорят толкова общо и неясно по всички тези въпроси, че накрая може да се окаже, че всеки може да падне под ножа на тяхното "постоянно усилие". Може би затова опозиционните формации бяха толкова внимателни в политическите си оценки и толкова гласовити в ангажимента си да бъдат конструктивни. Просто тръпнат в очакване дали няма да попаднат на мушката на "демонтажните" усилия на ПБ.

 

А кое се оказа главното опасение на управляващата коалиция?

 

"Нашето мнозинство трябва да отхвърли всички опити за разцепление и изкушенията, които олигархията няма да пропусне да предложи", обяви Витанов. Рискът от дезертирания винаги е налице, виждаме го на практика във всеки парламент да се случва. Но Радев си избра депутатите, той ще носи отговорността за тях.

Така погледнато, спокойната атмосфера, с която премина първият ден на новия парламент, може да се окаже измамна. Радев все още не е извадил оръжието, но изглежда е положил ръка върху кобура.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, Прогресивна България

Още новини по темата

Слави Василев от ПБ: Бюджетът е само скелет и кожа
01 Май 2026

Изборите донесоха предсрочен кметски вот
01 Май 2026

"Прогресивна България" удари по ПП-ДБ и подмина "Пеевски-Борисов"
30 Апр. 2026

Румен Радев: Има голяма вероятност да съм премиер
30 Апр. 2026

Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
30 Апр. 2026

Кутев: Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена, но по реда си
29 Апр. 2026

Пеевски преминава в режим на оцеляване
28 Апр. 2026

Лице от тесния кръг на Радев категорично отхвърли лева
27 Апр. 2026

"Прогресивна България" планира по-кратко учене за бакалавър и магистър

25 Апр. 2026

Чий е Радев и накъде тръгва "Прогресивна България"

25 Апр. 2026

Новата партия на Радев пази в строга тайна ръководството си
23 Апр. 2026

Общинари бавно и полека стават радевисти
23 Апр. 2026

Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
23 Апр. 2026

Украйна призова Радев да не блокира подкрепата на България и ЕС
22 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа