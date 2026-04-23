Общинари бавно и полека стават радевисти

Когато палачинката с централната власт се обърне, мигом настават преобръщания и в местната. От парламентарните избори са изминали едва четири дни, но вече тече припознаване на "ценностите и идеите" на "Прогресивна България" (ПБ).

"Женя Живова е назначена за заместник-кмет по финанси и приходи в община Белоградчик", съобщи вчера кметът Боян Минков. Тя е магистър по публична администрация от свищовския университет и дългогодишен служител в общинската администрация. Най-важното обаче е, че бе пета във видинската листа на ПБ. Преди 3 години кметът Минков бе кандидат на БСП.

Под тепетата тече промоциране на групата в общинския съвет ''Независими за Пловдив“ като глас на ПБ. В нея членува Илия Гатев, който бе последен в листата за Пловдив-град. "Не изключвам такава възможност", каза Гатев пред БНР по темата дали той и колегите му ще представляват партията на Румен Радев. Досега групата се състоеше от трима членове, а ден след парламентарния вот станаха четирима. Всички те влязоха в съвета чрез други формации (ПП-ДБ, ИТН, самият Гатев - от БСП), напуснаха ги през мандата. Реално няколко пловдивски съветника приветстваха победата на ПБ. Вървят слухове в града, че "стари муцуни" като Славчо Атанасов също може да се приобщят. Проблемът на всичко това е, че Румен Радев може и да не знае за тия намерения.

БСП, структурата около Мая Манолова и ВМРО са формациите от местната власт, захранили листите на ПБ. От тази "трънка" се очаква да се пръкнат най-много pадевисти.

Засега е сигурно, че ПБ без избори си има кмет - Атанас Калчев в Кричим, който стана съучредител на коалицията, с която се яви Радев. Калчев бе в листата на ПБ за Пловдив - област. Получава мандат, предстои да се разбере коя позиция ще избере. Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров пък бе в инициативния комитет по издигането на Радев за втори мандат.