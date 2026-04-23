Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общинари бавно и полека стават радевисти

Днес, 09:18
Много хора ще се окажат pадевисти тия дни.
Фейсбук/Прогресивна България
Много хора ще се окажат pадевисти тия дни.

Когато палачинката с централната власт се обърне, мигом настават преобръщания и в местната. От парламентарните избори са изминали едва четири дни, но вече тече припознаване на "ценностите и идеите" на "Прогресивна България" (ПБ). 

"Женя Живова е назначена за заместник-кмет по финанси и приходи в община Белоградчик", съобщи вчера кметът Боян Минков. Тя е магистър по публична администрация от свищовския университет и дългогодишен служител в общинската администрация. Най-важното обаче е, че бе пета във видинската листа на ПБ. Преди 3 години кметът Минков бе кандидат на БСП.

Под тепетата тече промоциране на групата в общинския съвет ''Независими за Пловдив“ като глас на ПБ. В нея членува Илия Гатев, който бе последен в листата за Пловдив-град. "Не изключвам такава възможност", каза Гатев пред БНР по темата дали той и колегите му ще представляват партията на Румен Радев. Досега групата се състоеше от трима членове, а ден след парламентарния вот станаха четирима. Всички те влязоха в съвета чрез други формации (ПП-ДБ, ИТН, самият Гатев - от БСП), напуснаха ги през мандата. Реално няколко пловдивски съветника приветстваха победата на ПБ. Вървят слухове в града, че "стари муцуни" като Славчо Атанасов също може да се приобщят. Проблемът на всичко това е, че Румен Радев може и да не знае за тия намерения.

БСП, структурата около Мая Манолова и ВМРО са формациите от местната власт, захранили листите на ПБ. От тази "трънка" се очаква да се пръкнат най-много pадевисти. 

Засега е сигурно, че ПБ без избори си има кмет - Атанас Калчев в Кричим, който стана съучредител на коалицията, с която се яви Радев. Калчев бе в листата на ПБ за Пловдив - област. Получава мандат, предстои да се разбере коя позиция ще избере.  Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров пък бе в инициативния  комитет по издигането на Радев за втори мандат.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Прогресивна България, кметове, общински съветници, съветници

Още новини по темата

Новата партия на Радев пази в строга тайна ръководството си
23 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро
21 Апр. 2026

Радев обърна вота в смесените райони 
20 Апр. 2026

Румен Радев спечели безапелационно
20 Апр. 2026

Радев обяви победа над "старите партии"
19 Апр. 2026

Радев официално стана председател на партия
17 Апр. 2026

Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok
17 Апр. 2026

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски
11 Апр. 2026

Един кандидат-депутат на ПБ се оказа агент на ДС
08 Апр. 2026

Радев изключи ПП-ДБ като бъдещ коалиционен партньор
07 Апр. 2026

Даренията за Радев надхвърлиха половин милион евро
04 Апр. 2026

Румен Радев избяга от въпросите на журналист за "Боташ" (ВИДЕО)
03 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа