ПБ улесни кабинета "Радев" да отбягва парламентарния контрол

Управляващите позволиха на членовете на правителството да отбягват надзора, на който ги подлага Народното събрание в рамките на парламентарния контрол. Това стана с промени в правилника му, които бяха приети днес след 11 часа работа в пленарната зала.

Според старите правила членовете на кабинета можеха да отложат до два пъти устен отговор на депутатско питане, ако са болни, в командировка в чужбина или при неотложни случаи. От ПБ отмениха ограничението до два пъти и така на практика дават възможност на министрите да отлагат отговора до безкрай.

Ако депутат отсъства повече от веднъж, когато министър трябва да му отговори на въпрос, тогава отговорът му се праща писмено в 7-дневен срок от второто отсъствие на депутата. Преди отсъствията не отменяха отговорността на министъра да отговори на място в пленарната зала.

Махната беше разпоредбата, според която член на кабинета, който не е отговорил в законния срок на въпрос или питане, е длъжен в 10-дневен срок да се яви лично пред парламента и да обясни защо не е изпълнил задължението си. Забранява се да се задават въпроси, които "са варианти или идентични на вече зададени". Дори отпадна и текстът, който постановява, че внесените въпроси до разпускането на Народното събрание следва да получат писмен отговор.

Стою Стоев от ПП заяви, че тези промени целят да направят парламентарния контрол по-удобен за изпълнителната власт. Той предупреди, че утре други ще имат мнозинство и ще се възползват от това.

Антон Кутев от ПБ отвърна, че всичко, което управляващите правят, цели да освободи парламента от ниския му рейтинг. Той убедено обяви, че контролната функция на депутатите няма да пострада от промените, макар че не каза конкретно защо мисли така. Съпартиецът му Димитър Петров увери, че групата на ПБ ще бъде гарантът, че министрите ще идват в Народното събрание.

Друга промяна, приета въпреки негодуванието на опозицията, е, че вече ще са нужни подписите на 48 депутати, за да се направи предложение за създаването на временна комисия. Народното събрание образува такива комисии, за да проучва конкретни въпроси и казуси.

Досега за това беше достатъчно да има искане от отделна парламентарна група, независимо от броя на членовете ѝ. С новото правило ПБ на Румен Радев фактически остава единствената група, която може да направи подобно предложение самостоятелно. Всички останали, взети поотделно, имат по-малко от 40 депутати. Според мнозинството това ще даде стимул на опозиционните сили да се обединяват.

Първоначално управляващите искаха да запазят досегашното правомощие на председателя на парламента самостоятелно да предложи такава комисия. От опозицията напомниха, че сегашният му шеф – Михаела Доцова, е излъчена от ПБ. Накрая мнозинството отстъпи и позволи това правомощие да отпадне.

Атанас Славов от ДБ заяви, че временните комисии са форма на парламентарен контрол, която сега управляващите ограничават, тъй като фактически въвеждат забранителна норма с новото правило. Петър Витанов, който води групата на ПБ, отрече, че мнозинството се стреми да ограничи права, и каза, че опозицията би трябвало "да търси диалог със самата себе си". По думите му, временните комисии често се използват за "замърсяване на парламентарния дебат, израждат се в политически спектакъл".

Какви са другите съществени промени в парламентарния правилник:

- отпадна разпоредбата, че парламентът не се събира на заседания за периода от предизборната кампания до свикване на новоизбрания парламент;

- председателят на парламента ще може едновременно да ръководи пленарното заседание и да участва в разискванията в пленарна зала – нещо, което до момента му беше забранено (управляващите смятат, че така се улеснява воденето на заседание, а според опозицията се нарушава безпристрастността на председателя);

- отпада задължението на председателя да свиква веднъж месечно координационна среща с председателите на постоянните комисии;

- комисията по конституционни и правни въпроси вече остава само такава по правни въпроси (според опозицията така се предпоставя, че този парламент няма да се занимава с Конституцията); закрива се досегашната самостоятелна комисия по демографската политика, децата и семейството, а проблемите на демографията минават към комисията по труда и социалната политика (според ПБ демографията е "хоризонтална политика", която трябва да засяга всички комисии, а опозицията посочи, че това е един от най-големите проблеми на страната и се нуждае от координирани усилия); комисията по икономическа политика и иновации става комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия;

- броят на зам.-председателите на комисии, които досега можеха да бъдат максимум четирима, се намаляват до най-много трима;

- председателят на парламента може да предлага точки в дневния ред при изключителни случаи, без да се допитва до председателския съвет;

- отпадна възможността опозицията да предлага изслушвания в първата сряда на месеца;

- забранено беше да се прави коментар по декларации, направени от парламентарната трибуна (предложение на "Възраждане", което ПБ възприе);

- председателят на парламента няма да разпределя за разглеждане законопроекти, внесени от депутати, когато предварителната оценка на въздействието не съответства на методиката, приложена към правилника (опозицията се опасява, че това може да доведе до произволно отстраняване на законопроекти);

- постоянните комисии ще разглеждат законопроектите не по-рано от 48 часа от разпределянето им, а досега срокът беше поне 72 часа (опозицията посочи, че така се скъсява времето, в което заинтересованите страни могат да подготвят становища по проектите);

- съкратен беше от 7 на 3 дни срокът, в който депутатите трябва да получат доклада с резултатите от изслушването на кандидати за членове на органи, избирани от Народното събрание (според опозицията така се отслабва откритостта и информираността за процедурата);

- главният секретар на Народното събрание, който ръководи администрацията му, вече няма нужда да бъде юрист с придобита юридическа правоспособност, а е достатъчно да има магистърска степен, без значение с какво образование (според управляващите управлението на администрацията не изисква правно образование).