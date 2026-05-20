ПБ желае да върне парламента отпреди 2021 г.

Идеята на ПБ чрез промените в парламентарния правилник, които предлага, е да върне състоянието на Народното събрание отпреди 2021 г. Това се разбра от коментар по темата на депутата от мнозинството Антон Кутев пред журналисти.

Поправките засягат множество разпоредби на правилника – от времето за говорене на депутатите при дебати, през условията за сформиране на временни комисии, до възможностите за парламентарен контрол. Опозиционните сили реагираха остро, тъй като смятат, че се прави опит да се ограничат правата им.

Антон Кутев определи тези твърдения като "глупости". По думите му, желанието на управляващите е да върнат правилата, които са действали преди 4-5 години, тъй като настъпилите междувременно промени докарали парламента до едноцифрен рейтинг на доверие.

"Всичко, което правим, е с единствената цел да направим законодателния орган законодателен. Не да се говори в него, не да се правят смешки ... Ние ще върнем рейтинга на парламента, защото ще го накараме да се занимава с неговата работа, а това е законодателството", твърди той.

Опозицията обаче се готви за битка на днешната временна комисия, която ще разгледа проекта на правилник. От ДБ излязоха със специална декларация, в която обявиха, че мнозинството се опитва да ограничи опозицията по начин, който никой друг преди не си е позволявал.

"Ако опозицията бъде сведена до декор без реални права, Народното събрание престава да бъде представителна институция и се превръща в машинария на мнозинството", посочи Надежда Йорданова, която представи декларацията.

Малко по-късно Петър Петров от "Възраждане" обвини управляващите, че с предложенията си нарушават Конституцията и принципа на политическия плурализъм. "С тези предложения, които са маскирани като ефективност, всъщност се прави така, че Народното събрание да се превърне в един механичен инструмент на правителството", смята Петров.