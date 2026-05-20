Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПБ желае да върне парламента отпреди 2021 г.

Има опасност НС да се превърне в машинария на мнозинството, алармираха от опозицията

20 Май 2026Обновена
Антон Кутев
БГНЕС
Антон Кутев

Идеята на ПБ чрез промените в парламентарния правилник, които предлага, е да върне състоянието на Народното събрание отпреди 2021 г. Това се разбра от коментар по темата на депутата от мнозинството Антон Кутев пред журналисти.

Поправките засягат множество разпоредби на правилника – от времето за говорене на депутатите при дебати, през условията за сформиране на временни комисии, до възможностите за парламентарен контрол. Опозиционните сили реагираха остро, тъй като смятат, че се прави опит да се ограничат правата им.

Антон Кутев определи тези твърдения като "глупости". По думите му, желанието на управляващите е да върнат правилата, които са действали преди 4-5 години, тъй като настъпилите междувременно промени докарали парламента до едноцифрен рейтинг на доверие.

"Всичко, което правим, е с единствената цел да направим законодателния орган законодателен. Не да се говори в него, не да се правят смешки ... Ние ще върнем рейтинга на парламента, защото ще го накараме да се занимава с неговата работа, а това е законодателството", твърди той.

Опозицията обаче се готви за битка на днешната временна комисия, която ще разгледа проекта на правилник. От ДБ излязоха със специална декларация, в която обявиха, че мнозинството се опитва да ограничи опозицията по начин, който никой друг преди не си е позволявал.

"Ако опозицията бъде сведена до декор без реални права, Народното събрание престава да бъде представителна институция и се превръща в машинария на мнозинството", посочи Надежда Йорданова, която представи декларацията.

Малко по-късно Петър Петров от "Възраждане" обвини управляващите, че с предложенията си нарушават Конституцията и принципа на политическия плурализъм. "С тези предложения, които са маскирани като ефективност, всъщност се прави така, че Народното събрание да се превърне в един механичен инструмент на правителството", смята Петров.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Прогресивна България, парламентарен правилник

Още новини по темата

ПБ иска рязко да ограничи достъпа на депутатите до документи
19 Май 2026

ПП и ДБ излязоха със свои промени в правилника на парламента
19 Май 2026

Лидерът на ПГ на ПБ сравни сегашна България с кризата при Луканов
15 Май 2026

Лъжа без лъгане, или как Радев събра нереални очаквания
15 Май 2026

ПБ не планира "революционни промени" в работата на НС
14 Май 2026

ПБ ще остави договора с Украйна, какъвто е
10 Май 2026

ПБ пое контрола над временната бюджетна комисия на НС
08 Май 2026

"Мяра": Българите очакват от ПБ бюджет и овладяване на цените
08 Май 2026

Държавната намеса в цените ще е като слон в стъкларски магазин
08 Май 2026

ПБ обещава "бързи решения за Пеевски"
07 Май 2026

Мнозинството овладя напълно комисията за правилника на НС
07 Май 2026

Човек на Радев се разгневи на отказа на ДБ и ПП да подкрепят кабинета
06 Май 2026

Радев може да падне в капана на собствената си сила
06 Май 2026

Голямото нещо с Радев засега е едно голямо нищо
05 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса