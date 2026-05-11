Лъжа без лъгане, или как Радев събра нереални очаквания

Ако вие сте очаквал Румен Радев да извади България от НАТО и ЕС, или поне да им стъжни живота...- не, няма да стане. Просто сте бивш-бъдещ фен на "Възраждане".

Ако сте се надявал левът да се върне или поне той да поиска референдум за тия цели - лошо. Най-неудобната тема за новата власт.

Дори споразумението с Украйна няма да се ревизира.

Ако сте си въобразявал, че съмнителни личности няма да бъдат назначавани из властта, някои - в хаос от ден до пладне, пак бъркате. Зам.-министърка оцеля 3 дни. А сме на едва 6-ия от старта на правителството.

Ако сте се надявал хора да бъдат търсени за постове, а не обратно - ядец. Цял вицепремиер - изкусен оратор, по човешкото развитие е назначен.

А има ли вярващи, че цените ще бъдат смъкнати? Вдигнете ръчички! Честно казано,

в историята на човечеството няма свалени цени,

освен след революция и парична реформа. Та, ако има оптимисти, че Радев ще смъкне бензин, ток, хляб и кафе на плажа, то те наистина следва да се обозначат - науката ги издирва!

Ако сте мечтал Пеевски и Борисов да бъда изритани, то, следва да се признае, към момента може да таите надеждата. Охраната им бе свалена, готви се закон срещу Сарафов, с Радев играят мощни хора, пострадали от тези тримата. Ако схващате всичко това като борба срещу олигархията, а не на една срещу друга, то вие сте едно добро същество, до което трябва да застане поне още едно.

Горните ситуации отвеждат към една много интересна тема. Тя е не просто, че Румен Радев няма да сбъдне повечето от предизборните очаквания. Постоянно се случва и при други. Темата е, че това става видно още от първия ден, и то без традиционния електорален флирт ("Ама ще видим...", "При първа възможност..."). Темата още е, че става дума за излъгани очаквания (надежди), създавани от него чрез брилянтно за привличане на избиратели поведение, но без, де факто, да е лъгал. Радев не само

не е обещавал оправяне за 800 дни

или препълване на затворите, ами и:

Казвал ли е, че ще пъди еврото и прави референдум? Не. Той наистина поиска допитване само за датата.

Че ще разваля ЕС и НАТО? Не

Гарантирал ли е, че ще свали цените? Не.

Че няма да сложи областен управител с отнета поради алкохол книжка?

Че няма с титани като Антон Кутев и Слави Василев да прави промяна, да въздава справедливост? Точно обратното - в листите му бяха.

Как стана така тогава, че много и различни хора чуха от Радев много и различни неща, които той не е споменавал? Отговорът - сами си създадоха образа. Всеки видя в него това, което иска.

Най-вероятно се дължи на обезверение,

отчаяно търсене на надежда, оттам политизиране... Също и поради споменатото лично поведение в рамките на 2-3 години. Да те подкрепят хората за неща, които не си обещавал, да бъдат излъгани без да ги лъжеш - мечтата на всеки политик. Част от това поведение, например, бе искането на референдум, предварително ясен с обречеността на свикването му. Радев сам ли е архитект на това поведение, друг ли го измисли, спонтанно ли е - също интересни въпроси.

Днес виждаме бързо разомагьосване на част от магията, хладнокръвно и дистанцирано извършвано от магьосника, така както бе и провокирана тя. Процесът е нова случка в българската народопсихология на политически терен.