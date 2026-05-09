Радев потвърди: Разбира се, че Кандев остава главен секретар на МВР

БГНЕС "Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вот", заяви премиерът по адрес на главния секретар на МВР Георги Кандев.

Главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и при новото правителство. Това потвърди новоизбраният министър-председател Румен Радев по време на официалното отбелязване на Деня на Европа пред Паметника на Незнайния воин в София днес.

"Разбира се, че ще оставим Георги Кандев. Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вот. Аз очаквам МВР да насочи вече своите усилия от изборите, те минаха, към борбата със злоупотребите и корупцията, всички закононарушения и престъпността. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. Кураж! Защото ни предстои много тежка битка", посочи Радев.

Премиерът отдаде почит пред паметта на българските воини и милионите жертви, загинали в борбата срещу нацизма. Той добави, че в контекста на настоящите военни действия в Украйна и Близкия изток, Европейският съюз има "огромно задължение да спре кръвопролитията".

Радев обяви, че има сериозен дефицит в държавния бюджет. По думите му, министерствата в момента извършват проверки за неразплатени дейности.

"Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система", съобщи министър-председателят, като добави, че подобни проблеми има навсякъде, но най-вече в регионалното ведомство (МРРБ) и в Държавната консолидационна компания.

Относно назначенията в ДАНС Радев обясни, че е удовлетворил предложението на и. ф. председател за нови заместник-председатели. Вчера МС прие решение, с което определя Станчо Станев за зам.-председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.

"Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало там, и то с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр на длъжността председател на ДАНС", заяви премиерът. Той каза, че е проучил въпроса относно отнетия достъп до класифицирана информация на Станчо Станев. "Всичко това е било възстановено от съда и той е бил възстановен на работа в Националната служба за охрана, и то на висока длъжност", допълни Радев.

"На мен ми трябват хора с организаторски качества. Виждате, че работата е изключително динамична и разчитам на хора, които са доказали, че могат да организират сложни процеси, каквато беше нашата предизборна кампания", посочи Радев по повод назначаването на съветника му в президентството Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера. По думите му, Копринков не реди редиците и партията: "Опозицията не е спряла да критикува мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не."

По повод критиките, че не гледа достатъчно към Европейския съюз, Румен Радев заяви:

"Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно накъде гледам. Съвсем скоро предстоят важни посещения и те ще дадат отговорите. Още следващата седмица имам посещение."