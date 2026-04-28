Кандев пита прокуратурата ще има ли обвинение за тира от "Витиня"

Пълната експертиза за тира, блокирал тунела "Витиня", показва, че той е бил в пълна изправност. На практика това означава, че той е можел спокойно да се придвижва и не е имал нужда от каквато и да е помощ.

Това написа главният секретар на МВР Георги Кандев във "Фейсбук" и попита прокуратурата дали тя няма да повдигне най-накрая обвинение след резултатите от техническата проверка.

"Във връзка със станалия "инцидент" в тръбата на тунел „Витиня“, посока София, в дните на засилен трафик след празниците, когато тежкотоварен автомобил блокира движението, информираме за следното: В Министерството на вътрешните работи постъпи пълната автотехническа експертиза на въпросния камион. Данните от нея, както и резултатите от проведения първоначален следствен експеримент, показват по категоричен и безспорен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на "инцидента"", пише Кандев.

"Този факт поставя нови въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата. Навлиза ли същото в следваща фаза на анализ и процесуални действия, при която следва да бъде направена преценка относно наличието на данни за евентуално повдигане на обвинения?", добавя още той.

Шофьорът на тир, спрял в тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“ и предизвикал километрична задръстване в посока София в последния почивен ден на Великден, беше освободен от ареста само часове след задържането. На този етап няма повдигнати обвинения срещу него. Самият водач твърдеше, че внезапно е аварирал.

Всичко това предизвика на няколко пъти реакцията на МВР и на Кандев, който преди няколко дни обяви: "МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия."

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни камиони. На място служители на Автомобилната администрация са установили други две нарушения - превишаване на времето за управление и липса на лиценз. Камионът е бил и със спукано предно панорамно стъкло, разкри след инцидента по Нова тв началникът на сектор “Пътна полиция” при ОД МВР - София главен инспектор Владислав Павликянов.