Главната прокурорка поиска първи имунитет на депутат от "Възраждане"

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска първия депутатски имунитет, откакто е на поста.

Тя внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от "Възраждане" Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство.

С решение на ЦИК от 24.04.2026 г. Георгиев е обявен за народен представител и след полагането на клетва на 30.04.2026 г. е с имунитет. Затова имунитетът му отново трябва да бъде свален, за да продължи делото.

Георгиев е съподсъдим заедно с бивш депутат от "Възраждане" Веселин Вешев. Двамата бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство на 27 януари 2020 г. и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. Двамата твърдят, че те са били бити от полицаи, които дори употребили електрошок срещу единия.

Повече от 6 години не стигнаха на прокуратурата и на съда да приключат въпросното дело дори на първа инстанция, а то подлежи на цели три.

Така в един момент всичко може да се прекрати поради изтекла абсолютна давност. Тя зависи от престъплението. В случая с депутатите давността за телесната повреда е 7 г. и половина, а тази за хулиганството - 15 години. Със скоростта, с която процесът се движи, нищо чудно да се стигне и до отпадане по давност на поне едно от обвиненията.

Часове след искането на главния прокурор, депутатът от "Възраждане" обяви, че сам си дава имунитета. „Утвърдените практики на ГЕРБ и ДПС са в ход и в момента", каза Георгиев.

По думите му това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо него и спрямо „Възраждане". „Шеста година тече. Въобще не ме притеснява това, ще си дам имунитета за пореден път. Както добре знаете, делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 г., когато не само че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив – бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката", припомни Георгиев. Той определи като абсолютно измислено и скалъпено обвинението, че с прът е ударил същия този полицай, за когото твърди, че го е душил в продължение на няколко минути.

Депутатът от „Възраждане" е категоричен, че това е поредното политически мотивирано дело от „репресивните инструменти, които ГЕРБ и ДПС са овладели". „Делото, виждате, продължава и по време на управлението на Румен Радев – нищо, че не започнато от ГЕРБ и ДПС", добави Георгиев. Той призова медиите сами да си отговорят на въпроса дали има някаква връзка между трите политически формации.

Георгиев отбеляза: „Институциите работят като става въпрос за натиск спрямо политически неудобни опоненти, а когато трябва да се борят с корупцията, с олигархията, въпреки заявките им, виждате, че резултатите никак не са задоволителни."

От „Възраждане" не са изненадани от това, което се случва, каза още депутатът и заяви, че това не е нищо ново под слънцето.