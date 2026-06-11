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Главната прокурорка поиска първи имунитет на депутат от "Възраждане"

Ангел Георгиев, срещу когато се води дело за хулиганство, обяви че сам си дава имунитета

11 Юни 2026Обновена
Ангел Георгиев
БГНЕС архив
Ангел Георгиев

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска първия депутатски имунитет, откакто е на поста.

Тя  внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от "Възраждане" Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство.

С решение на ЦИК от 24.04.2026 г. Георгиев е обявен за народен представител и след полагането на клетва на 30.04.2026 г. е с имунитет. Затова имунитетът му отново трябва да бъде свален, за да продължи делото.

Георгиев е съподсъдим заедно с бивш депутат от "Възраждане" Веселин Вешев. Двамата бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство на 27 януари 2020 г. и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. Двамата твърдят, че те са били бити от полицаи, които дори употребили електрошок срещу единия.

Повече от 6 години не стигнаха на прокуратурата и на съда да приключат въпросното дело дори на първа инстанция, а то подлежи на цели три.

Така в един момент всичко може да се прекрати поради изтекла абсолютна давност. Тя зависи от престъплението. В случая с депутатите давността за телесната повреда е 7 г. и половина, а тази за хулиганството - 15 години. Със скоростта, с която процесът се движи, нищо чудно да се стигне и до отпадане по давност на поне едно от обвиненията.

Часове след искането на главния прокурор, депутатът от "Възраждане" обяви, че сам си дава имунитета.  „Утвърдените практики на ГЕРБ и ДПС са в ход и в момента", каза Георгиев.

По думите му това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо него и спрямо „Възраждане". „Шеста година тече. Въобще не ме притеснява това, ще си дам имунитета за пореден път. Както добре знаете, делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 г., когато не само че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив – бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката", припомни Георгиев. Той определи като абсолютно измислено и скалъпено обвинението, че с прът е ударил същия този полицай, за когото твърди, че го е душил в продължение на няколко минути.

Депутатът от „Възраждане" е категоричен, че това е поредното политически мотивирано дело от „репресивните инструменти, които ГЕРБ и ДПС са овладели". „Делото, виждате, продължава и по време на управлението на Румен Радев – нищо, че не започнато от ГЕРБ и ДПС", добави Георгиев. Той призова медиите сами да си отговорят на въпроса дали има някаква връзка между трите политически формации.

Георгиев отбеляза: „Институциите работят като става въпрос за натиск спрямо политически неудобни опоненти, а когато трябва да се борят с корупцията, с олигархията, въпреки заявките им, виждате, че резултатите никак не са задоволителни."

От „Възраждане" не са изненадани от това, което се случва, каза още депутатът и заяви, че това не е нищо ново под слънцето.

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Ваня Стефанов, Ангел Георгиев, депутатски имунитет

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