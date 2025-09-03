Изоставил Доган депутат се отказа от имунитета си

Пореден депутат се отказа от имунитета си. Марио Рангелов, който доскоро принадлежеше към АПС на Ахмед Доган, а сега е независим, сам е свалил защитата си от наказателно преследване.

За това съобщи тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова, която Рангелов е уведомил с писмо за решението си. Киселова пък е информирала временния главен прокурор Борислав Сарафов, който неколкократно пращаше до парламента искания за имунитета на депутата. Интересното е, че писмото на Рангелов до Киселова е с дата 1 август 2025 г., а решението на депутата се обявява едва сега.

Рангелов беше един от близките хора до Доган, които се разбунтуваха срещу желанието на Делян Пеевски да ръководи еднолично ДПС. В края на миналата година Сарафов поиска имунитетите на цяла група депутати, включително на Рангелов и съпартиеца му Джейхан Ибрямов. Срещу Рангелов конкретно се водеше разследване за купуване на гласове. Тогава, а и впоследствие доганистите отказваха да сдадат защитата си от наказателно преследване, като твърдяха, че са жертви на политическа атака. На няколко пъти имаше и гласувания в пленарната зала по искания за сваляне на имунитетите, но те бяха неуспешни.

През юли т.г. обаче Рангелов внезапно напусна парламентарната група на АПС, на която беше зам.-председател. Тогава той аргументира решението си с липсата на лидерство във фракцията на Доган. А сега изглежда е надмогнал опасенията си от прокуратурата.