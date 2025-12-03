Мирчев и Пеевски стигнаха до физически сблъсък в НС

Ожесточението на нравите в Народното събрание стигна пореден връх. До личен сблъсък в кулоарите стигнаха политиците от враждуващите лагери. Така стана, след като водачите на ПП-ДБ причакаха Делян Пеевски пред кабинета му в парламента заради негово изявление, в което той ги обиди.

Поводът за конфронтацията беше изявление на лидера на ДПС, в което той размаха етническата карта. "Омраза ги съветвам да не сеят, и то етническа, омраза към ДПС, мои братя турци, помаци, роми. Това няма да го позволя като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората. Ако представляват средната класа и олигарсите, милиардерите - Прокопиев, Бобокови и всякаква друга измет, като тези олигарси, които грабят България", обяви Пеевски пред парламентарните репортери.

После заговори за лидерите на ПП-ДБ по обиден начин. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми подгъзуваха - директно го казвам, седяха ми в скутчето и ми се молеха да ги представлявам. Къде е Христо Иванов и Мирчев, който ми се навеждаше да подписвам? Що не извадим подписите? Защо не извадим всичко? Просто не се съгласих да бъда част от тяхната олигархия. Няма да бъда. Те забравиха ли къде бяха до вчера - по цял ден седяха в моя кабинет? Тогава бях добър - сега съм лош, защото не ги подкрепям. Никога няма да ги подкрепя и те да получат това, което искат олигарсите - България. Това им го обещавам", заяви той.

"Седя си зад хората и ще си защитя всичките хора", предупреди накрая той.

Малко по-късно от ПП-ДБ реагираха - включиха се на живо пред кабинета на Пеевски, където го чакаха Ивайло Мирчев, Асен Василев, Божидар Божанов и др. Вратата им отвори кметът на Белица Радослав Ревански - един от приближените на Пеевски, който каза, че лидерът му го няма.

"Да излиза Пеевски - казал е, че съм се навеждал, искам да обясни", каза Мирчев. "Нямате право да чукате", настояваше кметът. "Звънни на Пеевски веднага по телефона", отвърна Мирчев. Такава размяна на реплики продължи около 2 минути, докато самият Пеевски не пристигна.

"Що лъжеш, че съм се навеждал бе?", обърна се Мирчев към него. "Няма какво да разговаряме", отвърна Пеевски и се опита да влезе в кабинета си. Последва гневна размяна, в която се чуха и обиди, накрая Пеевски затръшна вратата, а вбесеният Мирчев се развика на един от охранителите на лидера на "Новото начало", че не бива да охранява "мафията".

По време на конфронтацията Пеевски викаше на Мирчев "Не на омразата". Малко по-късно депутатите от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова и Манол Пейков си пуснаха видео, в което изпълняват песничка със същите думи.