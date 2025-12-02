ПП-ДБ се готви за предварителни избори за кандидат-президент

БГНЕС Лидерите на ПП-ДБ смятат да търсят и помощта на други политически сили и граждански сдружения, но само такива от "демократичната общност".

ПП-ДБ ще проведе предварителни избори, с които да определи единна кандидатура за президентския вот през 2026 г. Това решение е залегнало в споразумението, което вчера обединението е подписало с неформалната група "Форум за демократично действие", чиято обявена цел е да помогне за търсeнето на претендент за "Дондуков" 2.

"С подписването на документа инициаторите поемат общ ангажимент демократичната общност да се яви на предстоящите президентски избори с единна кандидатура, около която да бъде консолидирана подкрепата за върховенството на правото, евроатлантическата ориентация на страната и борбата с корупцията", пише в прессъобщение на ПП-ДБ.

В него се посочва още, че "единната кандидатура ще бъде определена чрез честен, прозрачен и всеобхватен състезателен процес, основан на предварителни избори, които да дадат възможност за изразяване на волята на възможно най-широк кръг български граждани".

Споразумението остава отворено за "извънпарламентарните партии и гражданските организации от демократичната общност, които споделят ценностите на правовата държава, антикорупционната политика и евроатлантическата принадлежност на България", допълват от ПП-ДБ.