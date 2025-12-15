Медия без
Радев накара ПП-ДБ да обяснят какво значи "ала-бала с президента"

Консултациите с обединението и държавния глава преминаха с уклончиви отговори

Днес, 12:23
БГНЕС
Асен Василев и Румен Радев

Консултациите за съставяне на правителство между ПП-ДБ и президента Румен Радев или поне частта им, позволена за медиите, премина под знака на уклончивите отговори и връщане към стари скандали.

За разлика от ГЕРБ, които по-рано бяха сметнали, че само един техен представител може да уважи разговорите с държавния глава, ПП-ДБ се появиха на "Дондуков" 2 с цялото си ръководство.

Засега консултациите при Радев показват, че и ГЕРБ, и ПП-ДБ не смятат за възможно да се състави ново управление в рамките на този парламент. От обединението заявиха, че приоритетите им са внасянето на удължителен закон за бюджета за следващата година и промени в Изборния кодекс, с които да се върне изцяло машинното гласуване.

Държавният глава внезапно заговори за записа, който настоящият лидер на МЕЧ и бивш кадър на ИТН и ПП-ДБ Радостин Василев пусна преди преди две години, и който остана в историята с фразата ''ала-бала с президента". Причината да се повдигне темата беше именно заявката на ПП-ДБ да направят всичко възможно за връщането на машинното гласуване.  Радев заяви, че се застъпва за машинното гласуване като начин да се сложи край на невалидните бюлетини и сгрешените протоколи. 

Държавният глава обаче уточни, че медиите грешно са наложили репликата "ала-бала с президента", защото всъщност на записа се чува "ала-бала през президента". "Ще ви помоля да споделите какво имахте предвид, когато го казахте, за да има най-сетне отговор на този въпрос и повече доверие във вашата партия", каза Радев. Питането обаче остана без категоричен отговор. Единият от съпредседателите в ПП-ДБ Асен Василев отговори, че "тогава имаше изборна вълна с подкрепа към вас и към нас". "Не мисля, че имаше нещо различно", каза бившият финансов министър.

На свой ред другият съпредседател в обединението Ивайло Мирчев каза, че "на всяко ниво трябва да се гледа държавнически и да се спре с всяко ала-бала". След това Мирчев подхвана темата за исканата от "Демократична България" забрана Пеевски да бъде охраняван от НСО и свикването на парламентарна комисия с главния секретар на МВР, шефа на НСО и шефа на ДАНС. Радев заяви, че подкрепя тази инициатива, тъй като "чисто професионално не е добре, когато толкова много различни органи пазят едно и също лице". Той обаче изтъкна, че решението на този казус изцяло зависи от ПП-ДБ. "НСО се води служба към президента, но по правомощия президентът единствено може да назначи началника на НСО, да подпише щата на службата, това е. Комисията е в парламента, така че вие можете да поставите този въпрос именно там", каза Радев.

Накрая третият съпредседател в ПП-ДБ Атанас Атанасов попита Радев дали смята да се яви на изборите със своя партия, за да е ясно дали "разговаряме с президента или с конкурента". Радев заяви, че това са консултации за съставяне на правителство, а не "раздумка за хипотетична партия". 

Така приключи разрешената за репортери част от разговорите. Утре предстоят консултации с останалите парламентарни групи.

 

Ключови думи:

Румен Радев, ПП-ДБ, политически консултации

