Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебния кабинет

Радев трябва да застане лично начело на партията, а не да залага на подставени лица, смята Антон Кутев

Днес, 19:05
Антиправителствените протести се разграничиха от Румен Радев, който се опита да ги използва
"Логично е, ако президентът реши да подаде оставка и да представи свой проект, да го направи след рулетката на мандатите за съставяне на кабинет. Възможно е да се случи преди назначаването на служебния кабинет", каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" Антон Кутев, който беше говорител на три служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. 

Кутев подчерта, че проектът има смисъл само ако президентът застане начело лично, а не чрез поставени лица. "При това положение стои въпросът за оставката и вече кога ще го направи. Наистина веднага след завъртането на рулетката и преди връчването на мандата е точното време, когато би могло да стане, но дали ще стане е друг въпрос", каза още той.

"Партийната система е провалена и не може да продължи да съществува в сегашния си вид. Партиите, които са в парламента, са безсмислени. Затова ще възникнат нови, независимо дали ще е един евентуален проект на Радев или на някой друг. Играещите субекти са нелегитимни и трябва да се сменят. По-скоро бих гласувал за проект на президента, отколкото за БСП на следващи избори. Причината е видът, в който се намира партията", заяви Кутев.

Президентът Румен Радев е основният политически печеливш от оставката на кабинета на Росен Желязков, заяви политологът от "Тренд" Димитър Ганев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов". И също допусна, че е възможно Радев да подаде оставка преди назначаването на служебен премиер.

Според Ганев две партии ще пострадат особено от евентуален проект на Румен Радев - БСП и ИТН. 

„Конкретно за ИТН няма съмнение, че участието в този кабинет ще им донесе определена имиджова щета. Оттук нататък обаче голямото предизвикателство за тях е евентуален проект на Румен Радев. Защото оттам също може да има общо взето някаква електорална миграция към този проект", обясни той.

По сходен начин стои въпросът и при БСП. Според Ганев и за двете формации ще бъде сериозно изпитание дали ще успеят да намерят място в следващия парламент.

Според него протестите са довели до коренно нова политическа ситуация, в която управляващото мнозинство е влязло в агонизираща фаза, а всяко допълнително оставане на власт е щяло да носи само щети за партиите в управлението. „Оттук нататък всеки един ден, оставайки като част от тази конфигурация, щеше да бъде щета за партиите, които съставляват мнозинството. Оставането на власт още няколко месеца щеше ги остави в по-лоша ситуация", подчерта Ганев.

