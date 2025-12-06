Gen Z: През живота си не сме виждали друго освен модела "Пеевски-Борисов"

"Хората не са излезли по улиците заради осигуровките, а са излезли срещу корупционния модел на Борисов и Пеевски, който няма да даде на България да се развива никога, ако не го премахнем". Това заявиха в предаването "Седмицата на Дарик" представители на младите хора, които излязоха на улиците на 1 декември по време на големия антиправителствен протест. Това бяха Мими Шишкова, Анна Бодакова, Мартин Атанасов и Александър Танев.

Те са били ядосани и от депутата на "Има такъв народ" Тошко Йорданов, който заявява, че протестиращите били платени.

"Да кажа, че останалите още си чакаме парите. Разбира се, в кръга на шегата казано. Всички бяхме на площада с една основна причина - не сме доволни от модела, по който се управлява и функционира нашата държава. И всъщност този модел не просто ни вреди, а ни пречи и ни гони от тази страна, поне нас, младите. Сега виждаме опитите да се организира контрапротест на най-големия протест от 30 години. Едно е ясно - когато протестът е спонтанен и е истински, идват много повече хора и няма нужда от автобуси, няма нужда от срещи на областни управители, кметове и прочее", заяви социоложката Анна Бодакова.

И обясни за т.нар. поколение Gen Z, за което усилено започна да се говори в дните след протеста: "Всъщност това за мен беше основното ни искане като джен-зет поколението на площада, а именно бъдеще в България, да останем тук и това да не бъде блокирано от държавата. Изведнъж управляващите се сетиха, когато ни видяха на площада, че в тази държава има едни млади хора и те въобще не ги харесват. Ама толкова не ги харесват, че даже май ги мразят. И мисля, че точно тяхното неразбиране откъде идва проблемът, защо ние излязохме на този протест, води и до тяхното комично несправяне с него. Изобщо не е въпрос кой на кого какъв гиф ще изпрати в ТикТок."

В този дух се изказа и Александър Танев, който също подчерта, че моделът "Пеевски-Борисов" е основното, срещу което младите недоволстват. "Аз лично дълбоко съм убеден, че хората не са излезли заради осигуровките. От моите разговори с протестиращите се вижда, че те са излезли срещу корупционния модел на Борисов и Пеевски."

Мартин Атанасов допълни: "Нашето поколение знае за какво се бори, има своите аргументи и не сме просто дошли, защото ни е харесало вайръл клипчето в ТикТок от миналата седмица. Много се бъркат анализаторите и политиците, които се опитват в момента всички да се покажат като много близки до младите. Ние следим кариерния път на Делян Пеевски. Ние май не познаваме и други силни хора през нашия живот, освен модела "Борисов", сега модела "Пеевски". Нашето поколение не си спомня друга алтернатива."

Юристката и инфлуенсърката Мими Шишкова се аргументира, че прозрачността е силата на тяхното поколение, това, което не са притежавали родителите им. "Политиците и хората от миналото живеят със старото вярване, че те са скрити. А не са вече", каза Шишкова.

Младите се обединиха и около друго - те и тяхното поколение нямат интерес от това да отидат в чужда държава, да учат там езика и да се опитат да се интегрират, а предпочитат да си останат тук, на мястото си, където се чувстват най-добре. "Причината да го правят младите сега е просто това, че ние не виждаме перспектива, не виждаме смисъл в България в този момент", добавят те.

По БНР икономистът Георги Стоев коментира, че държавата е на автопилот в момента.

"От тази гледна точка хората, които трябва да ни преведат в еврозоната на 1 януари, не си вършат работата и част от информационната кампания буксува. Храта имат конкретни въпроси и на тях трябва да се отговори конкретно. Не са абстракции.", каза Стоев.

"Миналата седмица, когато се готвих за кампанията за еврото, бях подготвил отговори на въпроси, като такива битови неща: трябва ли да си сменим IBAN-а на сметката, какво да правя с кеша и т.н. Обаче смених малко фокуса в момента на големия протест, и тогава всъщност аз започнах да мисля в посока на това малко да развържа подкрепата за това правителство от подкрепата за еврото. По някакъв начин все още в обществото стои зад тази идея, че ако изляза на улицата да протестирам, все едно съм срещу еврото. И всъщност това е нещото, което се опитвам да направя в първите дни - да обясня на хората, че България ще влезе в еврозоната дори при правителството да си подаде оставката, дори да няма бюджет, дори да няма разбирателство по основни въпроси. Това ще е процес, който върви автоматично и не е свързан с това дали хората изразяват своя справедлив протест или не. В този смисъл насърчавам всички, които се колебаят дали да протестират и им казвам: всъщност ваше право е да протестирате дори когато подкрепяте еврото. Дори точно защото подкрепяте еврото, трябва да протестирате срещу бюджет, който ви краде.", аргументира се Стоев.

"Виждам, че политолозите не се справят добре в последните дни. Може и понякога има нужда от външен поглед и ще си позволя аз да отговоря. Рамката на мислене на политолозите е, че все едно хората сега искат да сменят едно правителство с друго правителство. Не. Протестът не е за смяна на едни хора с други хора. Протестът е да не допускаме, когато се стигне до това лоши хора да стигнат до властта, да се стига до катастрофални сценарии за България", казва Стоев.

"Тоест искаме ограничение пред властта, искаме ограничение на държавата, искаме сценарий, при който демокрацията да ни гарантира, че ще ни предпази от собствените ни грешки. Протестът е фундаментален и е конституционен. Тоест тук говорим по-скоро за революционен протест в смисъл на това, че се търси нов обществен договор, нов списък от права на хората...А не се търси нов лидер с харизма или нов диктатор с добри намерения", смята Стоев.

"Държавата е на автопилот, защото политиката не може да отговори на тези обществени настроения. Политиката в парламента се случва в паралелна реалност и тя ще се случва още няколко дни. След това и парламентът ще се разпадне. Какъв нов обществен договор може да има с тези играчи на терена ?! Това е смисълът на демокрацията. Не гаранция за добри играчи, а гаранция за това, че и следващите играчи, ако се окажат лоши, системата и правилата ще ги ограничат - да не бутнат България в катастрофални сценарии. Това е смисълът на целия демократичен механизъм. Демокрацията не е утопия, за да дойдат едни добри хора с голям капацитет да управляват други добри хора. Демокрацията е ограничителен механизъм за това, когато рано или късно дойдат лошите хора - независимо колко са лоши - да не могат да ни вкарат в бездната, в която вече няколко пъти сме били", обясни икономистът.

"Това поколение Z го разбра по-добре от всички интелектуалци, които са в медиите и които правят анализи и упражнения за анализи. Включвам политолози, социолози, партийни говорители и всякакви придворни личности. Те все още не са в час. Все още наваксват и имат нужда да наваксват. Някои от тях ще успеят, други няма да успеят. Но самата интелигенция, хората, които формират общественото мнение, вече няколко дни си блъскат главата в стената и са на път да си я разбият, за да родят нещо. Със сигурност до властта ще се докопат възможно най-кофти хората, които можете да си представите. Не се съмнявайте в това. Следващата клика, която ще окупира и ще се закрепи във властта, ще бъдат кофти хора. Въпросът е как да ги ограничим да правят кофти неща, " прогнозира Стоев.

Георги Стоев провокира, "ако законите не се спазват, значи самите закони не са добри. Няма такова нещо като разписан закон на салфетка, който аз и вие харесваме. Законът трябва да се спазва. Ако той не се спазва, значи има проблем със системата. Ако има проблем със системата, значи отново има проблем със законите. Питайте юристите: как така сте написали закони, които никой не спазва?! Нали смисълът е да не сме някакви маймуни, да не живеем в джунгла? Така че проблемът е всъщност отново в законите, които ограничават държавата да тормози хората. Всъщност за това е протестът".

"Мирният протест съдържа в себе си способността на това поколение да спре да плаща сметката на полицаи, прокурори и всякакви други чичковци, които нямат никаква добавена стойност, напротив - отрицателна добавена стойност", провокира икономистът.

"Така че това, което ще видят като реакция на този проблем, не е просто хора на улицата, които са готови да ги линчуват. Това са хора, които абсолютно спокойно могат да редуцират още от първи януари плащането към бюджета, защото могат да плащат навсякъде по света. Без парите на това поколение няма бюджет, няма полиция, няма крадене", заключи Георги Стоев.