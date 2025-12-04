Митов оневини МВР за ексцесиите на протеста

Вътрешният министър Даниел Митов най-сетне излезе публично след бурните събития на 1 декември вечерта. Той се яви на изслушване в Народното събрание, но вместо оставка поднесе абсурдни обяснения за несправянето на полицията с вандалщините в късните часове в центъра на София. Нещо повече, нахално нападна организаторите на протеста, че били виновни за ексцесиите и не помагали на униформените. Всъщност медиите и социалните мрежи са пълни с кадри и видеа, които показват как организатори на протеста молят и настояват силите на реда да се намесят и как провокатори с маски и качулки чупят и палят пред безучастни полицаи.

Безочието на министъра на вътрешните дела и на бранещите го депутати от управляващото мнозинство предизвика нова вълна на обществен гняв. Гражданското сдружение БОЕЦ призова за протест пред МВР довечера в 18.30 ч. "Продължаваме промяната" обяви, че го подкрепя, а социалните мрежи избухнаха с нови искания за оставка - и на "героя на деня" Даниел Митов, и на цялото правителство.

Пред депутатите

По време на изслушването в НС министър Митов отговаряше на ясните въпроси витиевато и с ненужни описания на случилото се.

Той каза пред депутатите, че са били проведени две срещи с Тодор Петров - заявител на протеста, като втората среща е била непосредствено преди началото му и тогава Петров заявил, че шествие няма да има. Според Митов организаторите е трябвало да вземат мерки срещу лица, които носят оръжие и средства, срещу пияни и маскирани. Шефът на МВР дори изрази възмущение, че справянето с провокаторите вандали било оставено само на силите на реда. Пред цялото изслушване Митов малодушно отказваше да поеме лична отговорност и прехвърляше неудобните въпроси и критиките към професионалното ръководство на МВР.

Още около 18:00 часа, по разказа на министъра, са били задържани хора, носещи димки и дори един с газов пистолет. Митов каза, че след като Кирил Петков от ПП е призовал за шествие до централите на ГЕРБ и ДПС, организаторът е предупреден, че това може да създаде до проблеми. Според шефа на МВР оттам-нататък демонстрацията е нерегламентирана и е било практически невъзможно да се обезпечи охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут. Това е нелепо оправдание - полицията е задължена да противодейства на всякакви безредици, които по правило не стават по график и по предизвестени маршрути.

Министърът описа събития, които вече са добре известни: Спиране на тока в центъра към 21:00 ч. Групи лица чупят автомобили пред МО, хвърлят димки, увреждат полицейска техника, атакуват клуб на ГЕРБ и централата на ДПС. Пожарната е пратена да гаси пожар в трафопост, общо около 40 са опитите да се предизвика пожар. Тук Митов пак отправи абсурдни упреци към организаторите на протеста - полицията поискала от тях съдействие за разграничаване на мирните хора от агресивните. Всъщност многото кадри от онази вечер показват колко лесно се отличават провокаторите - скрити зад маски и качулки. Министърът повтори и нелепото оправдание на "професионалното ръководство" за бездействието на униформените по време на вандалщините - не искали да нагнетяват напрежението, като извеждат агресивните, обаче си заснели, за да могат после да им търсят отговорност.

Равносметка

Митов увери, че не е използвана физическа сила срещу гражданите и няма нито едно тежко пострадало лице, участвало в протеста. На място е използван единствено лютив спрей, за да разпръснат агресивните. Трима полицаи са пострадали. 75 души са задържани, 23-ма от които са известни на МВР за съпричастност към безредици, 9-има са непълнолетни и малолетни. Продължава преглеждането на видеозаписи. Образувани са 16 досъдебни производства. 10 от обвиняемите са задържани за 72 часа.

Шефът на столичната полиция, който също участва в изслушването, също каза, че организаторът е трябвало да посочи на МВР агресивните лица, посочи и кмета на София като човек, който да прецени дали протестът трябва да продължи. Според него е трябвало да има стюарди, които да съдействат на полицията. Той повтори казаното от него и преди – когато ескалира напрежението, не може да се изведат провокаторите, защото се поставят в риск останалите участници в протеста. Организаторите е трябвало да се погрижат мирните граждани да се оттеглят, за да може МВР да задържи агресивните – такава е представата му за борба с безредиците.

Фарс

Дебатът в залата по изслушването започна бързо да се политизира и размива. Станислав Балабанов от ИТН поиска парламентът да повика кмета на София Васил Терзиев, който да сподели позицията си за случилото се. Радостин Василев от МЕЧ реши да го контрира - настоя депутатите да повикат и лидера на ИТН Слави Трифонов. Председателят на парламента Рая Назарян отсече - в обхвата на изслушването попада единствено вътрешният министър Митов.

Джейхан Ибрямов от АПС попита министър Митов по чии разпореждания са действали провокаторите и кога се очаква да бъде представен пълен и независим анализ на събитията от 1 декември. Митов не даде еднозначен отговор, а вместо това атакува съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, като му каза, че "такива като него "джен зи" ги нарича "бета", която се прави на "сигма".

А иначе другата част от отговора на Митов се отклони от зададения въпрос. Той каза, че протестите имали своето основание, че управляващите са се вслушали в тях и са изтеглили бюджета.

"Истината е, че когато се събира многолюден протест, задачата на органите на МВР е да осигури безопасността, здравето и живота на тези, които искат да протестират мирно. Демокрациите са конструирани така, че да сменят властта без кръв, с избори. Всеки противореволюционен подем пречи на демокрацията. Продължаваме работа по установяването на онези, които са на записите. Всеки един от тях ще си носи последствията. Ще се разследват действията на всеки един от тях. Ако успеем да стигнем до организаторите, ще ви уведомим. Очевидно е, че бяха организирани на малки групи по 30-40 човека и тези, които ръководеха групите, са ни известни. Въпросът е самото следствие и процесът по разследване какво ще покаже", каза Митов.

Тъй като протести имаше и в други градове на страната, Митов похвали областните дирекции на МВР, че се справили добре със задачите си и затова никъде другаде нямало безредици, освен в София, за което той отново хвърли вината върху "нерегламентираното шествие". Стела Николова от ПП-ДБ му отвърна, че във Варна е имало "сериозни ексцесии", включително хвърлени бомбички и пиратки, и му препоръча по-сериозно да проверява информацията, която му се предоставя. От "Възраждане" пък в съвсем в синхрон с Митов обявиха, че във Варна станало напечено, защото ПП-ДБ се опитали да овладеят протеста.

И пак протест

И така, в четвъртък вечерта ще има нов митинг - този път конкретно вдъхновен от изслушването на вътрешния министър в Народното събрание. Инициативата е на БОЕЦ, като всички възмутени граждани могат да покажат отношението си от 18.30 ч. пред сградата на МВР. Ще видим дали полицаите, които не опазиха от вандали необитавания офис на ГЕРБ в центъра на София, сега ще опазят сградата на МВР, ако отново се появят радикални и криминални елементи.