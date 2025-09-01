Медия без
Рецидивистите на пътя ще остават без книжки доживот

Вътрешният министър нападна президента Радев

01 Септ. 2025Обновена
Даниел Митов
БГНЕС
Даниел Митов

МВР все пак ще предложи при повторно тежко нарушение на правилата за движение по пътищата шофьорите да остават без книжка доживот. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов по Би Ти Ви. Той твърди, че в правителството има съгласие по този въпрос.

"Ако някой кара пиян или дрогиран, изтърпи си наказанието, и после пак се качи така на автомобил, трябва да остава без книжка доживот", смята той. По същия начин трябва да се постъпва, когато се кара с превишение на скоростта.

Митов лансира идеята си още в края на май т.г. Тогава той обяви, че обсъжда седналите зад волана под въздействието на алкохол да остават без книжка до живот, ако отчетените промили са над 1,2. Пак по онова време Митов заяви, че юристите са му обяснили, че няма как да има отнемане на права завинаги.

 "Разбира се, юристите започнаха веднага да ми обясняват как това не може да стане, как няма начин…. Ако не е този начинът, трябва да се измисли друг, така че да извадим от пътя доказано безотговорните. Не знам дали не може да стане, не съм юрист, но държава, в която има воля нещо да се случи, ако не може да е това, трябва да е нещо друго”, каза той.

Митов обясняваше тогава, че е обсъждал идеята и с депутати, като предложението му е било това най-тежко лишаване от права да е за шофьорите, които са заловени с над 1,2 промила алкохол и са подведени по наказателна отговорност.

„Свидетелството за правоуправление е привилегия, а не право. А тези, на които професията им е свързана с шофиране, трябва да са много внимателни. Трябва да мислим как безотговорните шофьори, на които не им е ясно, че не бива да пият и да карат, да бъдат извадени от пътя“, коментираше  вътрешният министър..

Общата част на Наказателния кодекс съдържа изрични правила за наказанието „лишаване от права“. То може да се налага самостоятелно или с друго наказание за определен срок до 3 години. Единственият случай, в който се допуска лишаване от права завинаги, е по отношение на осъдените на най-тежкото наказание в българския закон – доживотен затвор без замяна.

 

Атака срещу президента

Румен Радев е превърнал президентската трибуна в инструмент на пропагандно говорене. Той се държи като опозиционен лидер. Това заяви още министърът на вътрешните работи Даниел Митов в студиото на „Тази сутрин“.

Според него Радев трябва да реши дали е президент, или партиен лидер.

„Ако иска да бъде партиен лидер – да си подаде оставката и да отиде на избори. Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията“, каза Митов. Той твърди, че държавният глава неправомерно блокира ключови назначения: „Не е редно президентът да спира назначения на посланици, на главния секретар на МВР или на председателя на ДАНС. Това не е неговата роля.“

