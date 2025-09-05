Пиян мъж с "Порше" направи за смях полицията

МВР издирва пиян шофьор, избягал при полицейска проверка в Хасковска област, съобщава БНТ. 37-годишният мъж от Харманли е управлявал лек автомобил "Порше" и буквално е направил за смях полицията.

В 2:40 часа през нощта той е бил спрян за полицейска проверка в района на АМ "Марица" на пътен възел към Тополовград. Тест с дрегер показал наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух.

Без да изчака края на проверката, мъжът се качил в колата си и потеглил с автомобила си в посока София.

Той се издирва по образуваното бързо производство.