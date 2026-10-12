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Наблюдател
Как да (не) станем продавач с висше
Днес, 06:00
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Данък "свръхпечалба"? Дяволът е в детайлите
08 Окт. 2026
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026
Ще изсветли ли данъчният морков частните уроци в хола?
04 Окт. 2026
Газ, злато и гастарбайтери - три пътя след края на СССР
03 Окт. 2026
Нов закон за кредитите взима на босия цървулите
02 Окт. 2026
Борисов - новият ум на България
01 Окт. 2026
Колапсът на здравната система започва преди болницата
29 Септ. 2026
Наръчник за външната политика на голото рамо
28 Септ. 2026
Азербайджан и газопроводът ТАП стават ключови за ЕС
26 Септ. 2026
МВР си реже и опашката, и главата
26 Септ. 2026
Колко особен може да е един управител на "Лукойл"
24 Септ. 2026
Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
22 Септ. 2026
Още за PISA и как изпуснахме 434 млрд. долара
21 Септ. 2026
Който оцелее, ще разказва (за "справедливите" цени)
18 Септ. 2026
Единствената магистрала в България води към Лаком дол
16 Септ. 2026
От изпити до телефони: какво се променя в училище през 2026/27 г.?
14 Септ. 2026
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
12 Септ. 2026
Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
11 Септ. 2026
Токът е безплатен по обяд. Защо сметката не пада?
11 Септ. 2026
Идва ли краят на зайчетата във ВСС?
10 Септ. 2026
Случайната Йотова срещу сектантския Гюров
08 Септ. 2026
Добруджа, един петък по-късно
07 Септ. 2026
Да живее зeтьо-шурьо-баджанакизмът *
06 Септ. 2026
И 257 723 496... копчета
05 Септ. 2026
Що за чудо е едно село да се прекръсти от Плевун на... Пелевун
04 Септ. 2026
Невероятно, но факт - пенсиите изпревариха реформите
04 Септ. 2026
Софийското море
03 Септ. 2026
Радев в Струмяни: дойде, не видя и не победи - само се снима
02 Септ. 2026
Бойко Борисов вече се страхува от избори
01 Септ. 2026
Кого да следват парите - ученика, паралелката или учителя?
31 Авг. 2026
„Това си е моето село“ срещу „Това си е моята лична държава“
29 Авг. 2026
Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
28 Авг. 2026
Обновена
Реката срещу атома: истинската енергийна война на Европа
26 Авг. 2026
Тези мутри са и на Радев
26 Авг. 2026
Как глупостта превзе британските университети
24 Авг. 2026
"Справедливите" цени - глупост, която ще доведе до рекет и глоба от ЕС
22 Авг. 2026
Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
22 Авг. 2026
Започва яка битка у нас за мега пари в гигабайти
20 Авг. 2026
Олигарсите си отдъхнаха!
18 Авг. 2026
Енергийният преход е като одисеята - мит след мит
17 Авг. 2026
За "Отче наш" и "Аллах акбар" в училище има още много време
17 Авг. 2026
Новият Княжевски лифт ще остане само на хартия
15 Авг. 2026
Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
13 Авг. 2026
Румен Радев е любимецът на службите
11 Авг. 2026
Кой трябва да говори от името на университетите?
10 Авг. 2026
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
07 Авг. 2026
Инженерите и батериите спасиха България от сушата по Дунав
06 Авг. 2026
Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
04 Авг. 2026
Графикът за ваканциите пак скара родители и МОН
03 Авг. 2026
Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
01 Авг. 2026
Обновена
5 неудобни въпроса за заводите на “Райнметал” у нас
30 Юли 2026
Феновете на Радев станаха "луди калинки" от лупингите му
28 Юли 2026
Кризата в НАТФИЗ не може да остане зад кулисите
27 Юли 2026
Радев разиграва "тука има, тука нема"
25 Юли 2026
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Мишкуването на управляващите е жалка картинка
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Как да (не) станем продавач с висше
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Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026
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Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
4509
Как да (не) станем продавач с висше
12 Окт. 2026
3082
Данък "свръхпечалба"? Дяволът е в детайлите
08 Окт. 2026
26028
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
12 Септ. 2026
15160
Борисов - новият ум на България
01 Окт. 2026
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Единствената магистрала в България води към Лаком дол
16 Септ. 2026
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МВР си реже и опашката, и главата
26 Септ. 2026
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Нов закон за кредитите взима на босия цървулите
02 Окт. 2026
АВТОРИ
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
11 Окт. 2026
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