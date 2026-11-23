БГНЕС Вицепремиерът Атанас Пеканов свика специална пресконференция, за да се похвали с получаването на 99% от парите по ПВУ

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В последните дни чуваме победни фанфари, че България приключва Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) с близо 99% одобрени средства от безвъзмездната част.

Но какво удобно се премълчава? Цената на пропуснатите възможности и цената на дълга.

Ето три факта, които показват защо управлението на ПВУ у нас не е успех, а скъпо платен компромис.

1. Отказахме се от 4.5 млрд. евро евтини заеми, за да теглим скъп дълг при висока лихва от финансовите пазари

България имаше право на около 4,5 млрд. евро нисколихвени, дългосрочни заеми по ПВУ, гарантирани с най-високия кредитен рейтинг на ЕС (AAA) при ниска лихва (около 2,5% – 3,2%). Отказахме се от абсолютно всяко евро.

В същото време държавата ни излиза на международните капиталови пазари и поема милиарди външен дълг при лихви от близки до 4,6%.

Защо? Защото пазарните кредитори не искат реформи – те искат само по-висока лихва от българския данъкоплатец.

А заемите по ПВУ изискваха реални реформи и строг контрол върху обществените поръчки и енергетиката. Публичните власти предпочетоха да натоварят бюджета със скъп дълг, вместо да проведат реформи.

2. Какво направиха другите държави в ЕС?

Не две-три държави, а 13 държави членки, сред които Румъния, Гърция, Полша, Италия, Испания, Португалия, Хърватия, Унгария, Чехия, Словения, Литва, Белгия и Кипър – използваха заемния инструмент на ПВУ.

Например, Румъния взе близо 15 млрд. евро евтини заеми и с тях строи магистрали и болници. Гърция взе близо 18 млрд. евро и ги превърна в евтин кредитен ресурс за частния си бизнес, привличайки двойно повече частни инвестиции. Хърватия изтегли около 4,2 млрд. евро и финансира енергийна ефективност и дигитализация на съдебната система. Полша изтегли 34,5 млрд. евро финансира енергийната си независимост и преносните си мрежи. Италия и Испания взеха между 122 и 83 млрд. евро евтини заеми по ПВУ и финансираха мащабна модернизация на транспортната инфраструктура и енергийната ефективност.

Тези държави направиха елементарен лихвен арбитраж – взеха евтин европейски ресурс и спестиха милиарди от лихви.

Ние направихме обратното и следващата 2027г. ще платим само за лихви 1,4 милиарда евро на кредиторите.

Важно е да се знае, че освен много ниските лихви, заемите по ПВУ са със срок на погасяване до 30 години и включват 10-годишен гратисен период по главницата, т.е. реалното погасяване на главницата започва едва след 2031 г.

За разлика от заемите по ПВУ, държавните ценни книжа (еврооблигации), които България емитира на международните финансови пазари, са с много по-кратки срокове - обикновено 5 до 12 години, рядко 18–20 години. Те нямат гратисен период за главницата, която се плаща изцяло на падежа и се обслужват при поне 1% по-висока доходност (3,49% – 4,67% през 2026 г.).

3. Пожертвахме реформи, за да спасим "усвояването" в последния момент.

Дали високият процент на усвояване в края на 2026 г. е резултат от добра административна работа или по-скоро от многократно пренаписване и орязване на Плана през 2025 и 2026 г.

Отпаднаха важни ключови проекти и реформи, само за да не загубим парите окончателно. Сега трябва да финансираме тези важни проекти и реформи от националния бюджет, който е на свръхдефицит.

ИЗВОДЪТ за 2027 г. и нататък

ПВУ беше репетиция за новата Многогодишна финансова рамка на ЕС след 2028 г., където принципът ще бъде един: пари срещу реформи.

Ако не променим модела на управление, ще продължим да губим евтиния европейски ресурс и да го заместваме със скъп държавен дълг, който ще плащат следващите поколения.

Трябва ни компетентна публична администрация.

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Текстът на икономиста Щерьо Ножаров е публикуван във Фейсбук.