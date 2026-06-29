Проектобюджетът е математически абсурд и тотална манипулация

Математически абсурди и тотална манипулация открива икономистът Щерьо Ножаров в проектобюджета на "Прогресивна България" за 2026 г. и съпътстващите го мотиви с тригодишната прогноза за финансите на държавата. В предаването "(О)позиция" на "Сега" той посочи като най-шокиращ факта, че се предлага "взривна експлозия" на държавния дълг от 27.7% от БВП през 2025 г. на 35.2% от БВП през 2028 г. (до над 50 млрд. евро), въпреки новите фискални правила на Еврокомисията и препоръките й специално към България, публикувани само преди няколко дни, за устойчиви финанси и трайно намаляване на държавния дълг. "България от категория "държава с нисък дълг" минава в категория "държава с умерен дълг", което ще повлияе силно негативно върху доходността по нашия дълг.

"В същото време правителството представя график за намаляващ бюджетен дефицит от 5.7% през 2026 г. до тавана от 3% през 2028 г. Това е математически абсурд - няма как да сваляме дефицита, а дългът да експлоадира с 18 млрд. евро спрямо 2025 г.", посочва Ножаров.

Той отбелязва, че новата власт прави същите счетоводни трикове и манипулации в бюджета като предишните управляващи. "Очевидно правителството няма намерение в следващите години да провежда реформи, които да доведат до реално свиване на разходи, дефицити и дълг", смята Ножаров.

"Капиталовите разходи достигат колосалните 9.4 млрд. евро, а като махнем парите от европейските фондове, остават 4 млрд. евро - също огромна сума за оставащите пет месеца от годината, при положение че до момента са изпълнени само 15% от плана. Това раздуване може да е с цел осигуряване на буфер, но може и да е със задна цел, защото според новите фискални правила на ЕК тя може да преглътне бюджет със свръхдефицит, ако е с инвестиционен профил. Но в правните разпоредби на закона за държавния бюджет се предвижда Министерство на финансите и Министерски съвет без санкцията на Народното събрание да преливат разходи от едно перо в друго. Т.е. капиталови разходи да се преливат в разходи за персонал", коментира икономистът.

Той разкритикува и огромния ръст на издръжката на бюджетната сфера - с 1.3 млрд. евро повече или 23% увеличение. "Няма причина за този скок, защото няма толкова голяма натрупана инфлация от 2025 г. насам", казва Ножаров. Според него целта е част от тези средства отново да се превърнат във възнаграждения за заетите в бюджетната сфера.

Според икономиста административната реформа може да се направи много лесно, защото е пределно ясно къде са дублиращите се звена и раздути щатове. Затова няма нужда да се правят няколко месечни анализи на държавните ведомства.

Още в интервюто:

- Как и защо властта манипулира данните за дефицита, като го представя на касова, а не на начислена основа?

- Къде е голямото раздуване на разходи в проектобюджета за 2026 г.?

- Защо издръжката на бюджетната сфера скача и как се използва за помпане на заплатите на държавните служители?

- Защо обявените мерки за замразяване на заплатите в бюджетната сфера и откъсването им от ръста на средната заплата в страната е маскиране на административна реформа?

- Какъв ще е ефектът от въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и съдебната система?