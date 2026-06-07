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Гневните прокурори не искат шушу-мушу избори за ВСС

07 Юни 2026

"Искаме изборите за Висш съдебен съвет да се случат прозрачно, публично и наистина да се изберат най-достойните, не тези, които са избрани някъде по дивани, по кьошенца и по някакви задкулисни истории. Тези избори ще бъдат наистина много важни и показателни за самото съсловие."

Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" прокурор Ралица Първанова. Тя гостува на "Сега" заедно с колегата си Георги Балков. И двамата са сред магистратите, подписали декларацията в началото на тази седмица, с която призовават колегите си да гласуват за идеи, а не заради влияния. Подписалите вече са около 120 прокурори и следователи от цялата страна. Първанова и Балков обаче подчертаха, че дават интервюто от свое име, а не говорят от името на всички магистрати, подписали документа.

Те признават, че макар да са срещнали повече положителни отзиви за декларацията, е имало и откази. "Като отказите не бяха заради несъгласие с принципите в декларацията, а заради това, че не бяха сигурни дали това е начинът", обясни Първанова. 

"С тази декларация демонстрирахме, че съсловието може да говори и да изкаже своя позиция, без да му трябват посредници", допълни и Балков.

"Моментът, който е назрял, е безпрецедентен. Виждаме, че и обществото се събужда и иска промяна. Промяна искат и прокурорите, и следователите. Цялото общество очаква избора на нов Висш съдебен съвет, каза още Първанова.

Балков подчерта, че декларацията не е обвинение, а призив да се възприемат стандарти, които да гарантират прозрачност на изборния процес, за да може той да протече по такъв начин, че да няма никакво съмнение в свободата на вота.

На въпрос дали се случва натиск за кого да се гласува, Балков отговори, че лично не е бил по никакъв начин подложен на натиск да упражни своя вот. "Хората, които ще бъдат избрани, не трябва да има съмнение, че са спечелили с идеи, а не с влияние", посочи той.

"Както го правят на парламентарните избори, така могат да го правят и на тези", отговори той на въпрос как може да се проследи как е гласувал даден прокурор.

И двамата подчертаха, че е много важно какви правила ще бъдат приети за изборите. 

На въпрос как е в прокуратурата с новия изпълняващ функциите главен прокурор и дали се усеща промяна, Балков отговори, че "промяната чисто в кадрово отношение не означава, че проблемът е решен, но е рано да се каже".

"Системата ни е доста консервативна. Промяната не се случва за една нощ. Или за това, че ние с колегата ще си сменим сега столовете, и аз ще седна на неговия стол и той на моя", посочи и Първанова. Сегашният и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова всъщност беше заместничка на Борислав Сарафов. А след оттеглянето си като и.ф., той стана неин заместник. В последствие подаде оставка от ръководния пост и остана редови следовател в националното следствие. 

Във видеото вижте още:

- Лесно и бързо ли се съгласяват прокурорите са подпишат такава декларация?

- Спрягат ли се вече евентуални имена на кандидати за ВСС в системата?

- Възможно ли е кандидат като градския прокурор Емилия Русинова, срещу която има висящо дисциплинарно производство заради пътуванията й с Петьо Петров - Еврото, да бъде избрана за член на съвета.

 - Достатъчно ли е оттеглянето на Сарафов от ръководните постове, за да се случи реформа?

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Ключови думи:

Ралица Първанова, Георги Балков, (О)позиция

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