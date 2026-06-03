Балонът "Радев" започва да изпуска въздух

"Не виждам крачки за борба с олигархията, а смяна на хората на всякакви нива, тоест, овладяване на държавния апарат. Сериозна борба с олигархията не е започнала. Нещо повече, темата изчезна", сподели журналистът Петко Георгиев в разговор в предаването "(О)позиция".

Според него имат основание опасенията, че "моделът "Борисов-Пеевски" ще бъде сменен от модела "Радев", който няма да е кой знае колко по-различен – модел на еднолична власт, без съобразяване с други гледни точки, без отвореност към обществото, без видимост какви решения се взимат".

Новото мнозинство не знае каква политика ще води по ключови области, посочи журналистът. Той даде като пример това, че премиерът Радев отрече заявките на своите депутати, че ще се режат парите за култура, пенсии и майчинство.

"Започват да се оплитат във версии на своята политика. Те не знаят какво правят и след това им се налага едни други да се опровергават. Ако борбата с олигархията е големият им план, защо започваме с приказки за рязане на бюджетите на най-слабите – на пенсионерите, на майките, на хората в културата?", попита Георгиев.

"Като теглим чертата, остава едно усещане за абсолютно неубедително представяне. Печелиш с гръмотевици страхотно мнозинство, тътенът отмина и започва да се чува едно съскане как въздухът излиза от балона", смята той.

В разговора може да чуете още:

- за опитите на Радев да представи желаното за реално

- къде се позиционира управлението спрямо Русия

- защо Радев внимава с антиевропейската политика

- възможна ли е съпротивата срещу едноличната власт